В полуфиналах Лиги конференций будут использовать ВАР

УЕФА может использовать технологию видеоповторов ВАР в полуфинальных матчах Лиги конференций, сообщает Corriere dello Sport.

Система видеоповторов не используется на турнире из-за сложности ее применения на стадионах небольших клубов. Планировалось, что ВАР используют только в финале, но УЕФА собирается внедрить технологию и в полуфинальных матчах «Лестер» — «Рома» и «Фейеноорд» — «Марсель».

Первые встречи пройдут 28 апреля, ответные — 5 мая. Финал Лиги конференций состоится 25 мая в Тиране (Албания).