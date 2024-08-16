Тренер «Легии» показал неприличный жест фанатам «Брондбю» после победы в квалификации Лиги конференций

Главный тренер «Легии» Гонсало Фейо после ничьей с «Брондбю» (1:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций показал фанатам соперника неприличный жест.

Польский клуб одержал победу в первом матче (3:2) и по сумме встреч вышел в следующий раунд квалификации. После финального свистка Фейо показал два средних пальца болельщикам датской команды.

Фейо возглавляет «Легию» с апреля этого года. Ранее 34-летний португалец работал в «Мотор Люблин», откуда его уволили из-за конфликта с президентом клуба, в ходе которого Фейо бросил ему в лицо папку с документами.