Тренер «Фейеноорда» Слот разочарован двумя пропущенными голами от «Марселя»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал победу над «Марселем» (3:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Два пропущенных мяча априори не могут быть хорошим результатом, но нужно понимать, каким классом обладают игроки «Олимпика». Нам немного не повезло, что после первого тайма счет был 2:2, ведь мы создали очень много моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 5 мая, в Марселе. Начало — в 22.00 по московскому времени.