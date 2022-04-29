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Сегодня, 06:36

Тренер «Фейеноорда» Слот разочарован двумя пропущенными голами от «Марселя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал победу над «Марселем» (3:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Два пропущенных мяча априори не могут быть хорошим результатом, но нужно понимать, каким классом обладают игроки «Олимпика». Нам немного не повезло, что после первого тайма счет был 2:2, ведь мы создали очень много моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 5 мая, в Марселе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033447--feyenoord-vs-marseille/updates/
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