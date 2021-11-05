«Тоттенхэм» переиграл «Витесс». Судья показал 3 красные карточки

«Тоттенхэм» выиграл у «Витесса» (3:2) в матче 4-го тура Лиги конференций. «Шпоры» одержали победу благодаря автоголу Якоба Расмуссена.

Лидирует в группе G «Ренн», набравший 10 очков. «Тоттенхэм» идет на втором месте, а «Витесс» — на третьем. Они набрали 7 и 6 очков соответственно.

Лига конференций

Группа G

«Тоттенхэм» (Англия) — «Витесс» (Нидерланды) — 3:2 (3:2)

Голы: Сон Хын Мин, 15 (1:0). Лукас Моура, 22 (2:0). Расмуссен, 28 — в свои ворота (3:0). Расмуссен, 32 (3:1). Беро, 39 (3:2).

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Регилон, Эмерсон Роял, Хейбьерг (Ло Сельсо, 87), Скипп (Санчес, 73), Сон Хын Мин (Ндомбеле, 72), Лукас Моура (Уинкс, 73), Кейн.

«Витесс»: Шуберт, Даса, Расмуссен, Дуки, Базур, Беро, Тронстад (Ороз, 90), Гбохо (Опенда, 46), Виттек, Фредериксен (Дарфалу, 73), Бейтинк (Хауэн, 86).

Предупреждения: Ромеро, 37. Бейтинк, 63. Дуки, 76. Базур, 80.

Удаления: Ромеро, 59. Дуки, 81. Шуберт, 85.

Судья: Ди Белло (Италия).

4 ноября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».