Лига конференций УЕФА: «Тоттенхэм» не смог обыграть «Муру» и другие результаты

В Лиге конференций в пятом туре группового этапа подошли к концу восемь матчей турнира.

В группе G «Ренн» и «Витесс» сыграли вничью (3:3), а «Тоттенхэм» и «Мура» разошлись миром (1:1).

Расположение в таблице: «Ренн» — 11, «Тоттенхэм» — 8, «Витесс» — 7, «Мура» — 1.

В группе E «Унион» на выезде обыграл «Маккаби» (1:0), «Фейеноорд» в меньшинстве проиграл «Славии» (1:2).

Расположение в таблице: «Фейеноорд» — 10, «Славия» — 9, «Унион» — 6, «Маккаби» — 4.

В группе F «Копенгаген» разгромил «Линкольн» (4:0), «Слован» и ПАОК сыграли вничью.

Расположение в таблице: «Копенгаген» — 12, «Слован» — 8, ПАОК — 8, «Линкольн» — 0.

В группе H «Карабах» и «Омония» сыграли со счетом 2:2. Второй матч группы — «Кайрат» — «Базель» ранее закончился со счетом 2:3.

Расположение в таблице: «Базель» — 11, «Карабах» — 11, «Омония» — 3, «Кайрат» — 1.