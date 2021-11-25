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Лига конференций УЕФА: «Тоттенхэм» не смог обыграть «Муру» и другие результаты

22:24

В Лиге конференций в пятом туре группового этапа подошли к концу восемь матчей турнира.

В группе G «Ренн» и «Витесс» сыграли вничью (3:3), а «Тоттенхэм» и «Мура» разошлись миром (1:1).

Расположение в таблице: «Ренн» — 11, «Тоттенхэм» — 8, «Витесс» — 7, «Мура» — 1.

В группе E «Унион» на выезде обыграл «Маккаби» (1:0), «Фейеноорд» в меньшинстве проиграл «Славии» (1:2).

Расположение в таблице: «Фейеноорд» — 10, «Славия» — 9, «Унион» — 6, «Маккаби» — 4.

В группе F «Копенгаген» разгромил «Линкольн» (4:0), «Слован» и ПАОК сыграли вничью.

Расположение в таблице: «Копенгаген» — 12, «Слован» — 8, ПАОК — 8, «Линкольн» — 0.

В группе H «Карабах» и «Омония» сыграли со счетом 2:2. Второй матч группы — «Кайрат» — «Базель» ранее закончился со счетом 2:3.

Расположение в таблице: «Базель» — 11, «Карабах» — 11, «Омония» — 3, «Кайрат» — 1.

Лига конференций. Группа G
25 нояб, 20:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:3
Витесс
Голы
Лаборд, 9 (1:0), Лаборд, 39 (2:0), Хейсман, 43 (2:1), Лаборд, 69 (3:1), Бейтинк, 75 (3:2), Опенда, 90 (3:3)
Ренн
Гомис Агерд Мелинг Траоре Омари Сантамария Буриго (Сулемана, 62 ) Тэ (Угочукву, 63 ) Майер (Гирасси, 73 ) Террье (Трюффер, 82 ) Лаборд (Доку, 73 )
Витесс
Хауэн Расмуссен Япи (Даса, 53) Тронстад Базур (Фредериксен, 83) Ороз Гбохо (Бейтинк, 46) Беро Виттек Хейсман (Манхуф, 79) Опенда
Предупреждения
Омари 82, Сулемана 88  -  Расмуссен 34, Опенда 40, Виттек 68
Судьи
Эскос

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Виктория Кравченко все материалы автора
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