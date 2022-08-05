«Тобол» с Тошичем проиграл «Зриньски» в квалификации Лиги конференций

«Тобол» на выезде проиграл «Зриньски» (0:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций (путь чемпионов). В составе гостей всю встречу отыграл экс-нападающий ЦСКА Зоран Тошич.

В других встречах РФШ и «Хибернианс» сыграли вничью (1:1), «Балкани» выиграл у «Клаксвика» (3:2), «Викингур» с минимальным счетом обыграл «Лех» (1:0).

Ответные встречи состоятся 11 августа.

Лига конференций

3-й отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

РФШ (Латвия) — «Хибернианс» (Мальта) — 1:1

«Балкани» (Косово) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:2

«Викингур» (Исландия) — «Лех» (Польша) — 1:0

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Тобол» (Казахастан) — 1:0