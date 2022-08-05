«Тобол» с Тошичем проиграл «Зриньски» в квалификации Лиги конференций
«Тобол» на выезде проиграл «Зриньски» (0:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций (путь чемпионов). В составе гостей всю встречу отыграл экс-нападающий ЦСКА Зоран Тошич.
В других встречах РФШ и «Хибернианс» сыграли вничью (1:1), «Балкани» выиграл у «Клаксвика» (3:2), «Викингур» с минимальным счетом обыграл «Лех» (1:0).
Ответные встречи состоятся 11 августа.
Лига конференций
3-й отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
РФШ (Латвия) — «Хибернианс» (Мальта) — 1:1
«Балкани» (Косово) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:2
«Викингур» (Исландия) — «Лех» (Польша) — 1:0
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Тобол» (Казахастан) — 1:0
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