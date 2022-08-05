Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 00:10

«Тобол» с Тошичем проиграл «Зриньски» в квалификации Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Тобол» на выезде проиграл «Зриньски» (0:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций (путь чемпионов). В составе гостей всю встречу отыграл экс-нападающий ЦСКА Зоран Тошич.

В других встречах РФШ и «Хибернианс» сыграли вничью (1:1), «Балкани» выиграл у «Клаксвика» (3:2), «Викингур» с минимальным счетом обыграл «Лех» (1:0).

Ответные встречи состоятся 11 августа.

Лига конференций

3-й отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

РФШ (Латвия) — «Хибернианс» (Мальта) — 1:1

«Балкани» (Косово) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:2

«Викингур» (Исландия) — «Лех» (Польша) — 1:0

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Тобол» (Казахастан) — 1:0

0
Читайте также
Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
9 лет тюрьмы за 0,7 грамма: звезда американского спорта Бриттни Грайнер в Химках услышала свой приговор. Что теперь ее ждет?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с ЧФР, «Нефтчи» победил «Рапид» в квалификации Лиги конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости