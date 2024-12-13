«Панатинаикос» без Лодыгина обыграл ТНС

«Гент» разгромил «Бачку-Тополу» в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций — 3:0. Голы забили Макс Дин, Омри Гандельман и Франк Сурдез.

«Витория Гимарайнш» на выезде переиграла «Санкт-Галлен» (2:1) и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. Жоау Мендеш, Густаво, Саму и Альберто Коста отметились голами у португальской комнады. Мяч престижа забил Кевин Чобот.

«Панатинаикос» обыграл «ТНС» (2:0) благодаря голам Филипа Джуричича и Фотиса Иоаннидиса. Российский вратарь Юрий Лодыгин провел встречу в запасе греческой команды.

В других встречах «Омония» обыграла «Рапид» (3:1), «Шэмрок Роверс» разгромил «Борац» (3:0), «Пафос» выиграл у «Целе» (2:0), а «Млада-Болеслав» победила «Ягеллонию» (1:0).