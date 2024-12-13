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Сегодня, 01:20

«Панатинаикос» без Лодыгина обыграл ТНС

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фанат с шарфом к матчу ТНС — «Панатинаикос».
Фото Reuters

«Гент» разгромил «Бачку-Тополу» в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций — 3:0. Голы забили Макс Дин, Омри Гандельман и Франк Сурдез.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 23:00. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
3:0
Бачка-Топола

«Витория Гимарайнш» на выезде переиграла «Санкт-Галлен» (2:1) и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. Жоау Мендеш, Густаво, Саму и Альберто Коста отметились голами у португальской комнады. Мяч престижа забил Кевин Чобот.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 23:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Санкт-Галлен
1:4
Витория Гимарайнш

«Панатинаикос» обыграл «ТНС» (2:0) благодаря голам Филипа Джуричича и Фотиса Иоаннидиса. Российский вратарь Юрий Лодыгин провел встречу в запасе греческой команды.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 23:00. The Croud Meadow (Шрусбери)
ТНС
0:2
Панатинаикос

В других встречах «Омония» обыграла «Рапид» (3:1), «Шэмрок Роверс» разгромил «Борац» (3:0), «Пафос» выиграл у «Целе» (2:0), а «Млада-Болеслав» победила «Ягеллонию» (1:0).

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 23:00. GSP (Никосия)
Омония
3:1
Рапид В
Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 23:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
3:0
Борац Б-Л
Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 23:00. Limassol (Лимассол)
Пафос
2:0
Целе
Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 23:00. Lokotrans Arena (Млада-Болеслав)
Млада Болеслав
1:0
Ягеллония
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Млада Болеслав
ФК Витория Гимарайнш
ФК Гент
ФК Нью-Сейнтс (ФК ТНС)
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ФК Шэмрок Роверс
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