ТНС встретится с «Астаной» в матче 2-го тура Лиги конференций в четверг, 24 октября. Игра состоится на стадионе «Кроуд Медоу» в Шрусбери (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи ТНС — «Астана» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре ЛК валлийский клуб уступил «Фиорентине» со счетом 0:2. Казахстанская команда стартовала в турнире с победы над «Бачкой-Тополой» — 1:0.

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