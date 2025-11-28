«Страсбур» — «Кристал Пэлас»: видеообзор матча Лиги конференций

«Страсбур» переиграл «Кристал Пэлас» в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций — 2:1. Игра прошла во Франции на стадионе «Стад де ла Мено».

У английской команды забил Тайрик Митчелл (на 35-й минуте). У эльзсцев отличились Эмануэль Эмега забил (на 53-й минуте) и Самир Эль Мурабет (на 77-й минуте).

Французская команда набрала 10 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. «Кристал Пэлас» идет на 16-й строчке — 6 очков.