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28 ноября 2025, 01:16

«Страсбур» переиграл «Кристал Пэлас», «Фиорентина» потерпела поражение от АЕК

Евгений Козинов
Корреспондент
Исмаэль Дукуре и Йереми Пино.
Фото Reuters

В четверг, 27 ноября, состоялись матчи 4-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Страсбур» выиграл у «Кристал Пэлас» — 2:1. Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» во Франции.

Защитник английской команды Тайрик Митчелл на 35-й минуте открыл счет. Хозяева отыгрались после перерыва — Эмануэль Эмега забил на 53-й минуте. В конце второго тайма Самир Эль Мурабет принес эльзасцам победу.

Французская команда поднялась на 2-е место в турнирной таблице и уступает только по разнице мячей турецкому «Самсунспору», который сыграл вничью с «Брейдабликом» (2:2).

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. ла Мено (Страсбург)
Страсбур
2:1
Кристал Пэлас

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. Лаугардалсвеллур (Рейкьявик)
Брейдаблик
2:2
Самсунспор

«Фиорентина» на своем поле проиграла АЕК — 0:1. Единственный гол забил Мият Гачинович.

Греческая команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице (7 очков), «фиалки» идут на 17-й строчке (6 очков).

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. Артемио Франки (Флоренция)
Фиорентина
0:1
АЕК
Габриэль Вейга забил первый гол в&nbsp;матче.«Порту» забил на 19-й секунде, «Бетис» получил гол с центра поля, а «Лион» — новый лидер

В других матчах АЗ победил «Шелбрун» (2:0), «Лех» выиграл у «Лозанны» (2:0), «Целе» проиграл «Сигме» (1:2), «Славия» победила «Райо Вальекано», «Майнц» потерпел поражение от «Университятя» (0:1), «Абердин» и «Ноа» сыграли вничью (1:1), «Риека» и АЕК (Ларнака) не забили голов, «Спарта» переиграла «Легию» (1:0).

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. АФАС (Алкмар)
АЗ
2:0
Шелбурн
Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Городской (Познань)
Лех
2:0
Лозанна
Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Андрув (Оломоуц)
Сигма
2:1
Целе
Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Тегельне поле (Братислава)
Слован Бр
2:1
Райо Вальекано
Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Stadionul Ion Oblemenco (Крайова)
Университатя Кр
1:0
Майнц
Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. Питтодри (Абердин)
Абердин
1:1
Ноа
Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
0:1
Спарта П

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ФК Лозанна
ФК Майнц
ФК Райо Вальекано
ФК Слован
ФК Спарта (Прага)
ФК Страсбур
ФК Фиорентина
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