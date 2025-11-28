«Страсбур» переиграл «Кристал Пэлас», «Фиорентина» потерпела поражение от АЕК
В четверг, 27 ноября, состоялись матчи 4-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Страсбур» выиграл у «Кристал Пэлас» — 2:1. Игра прошла на стадионе «Стад де ла Мено» во Франции.
Защитник английской команды Тайрик Митчелл на 35-й минуте открыл счет. Хозяева отыгрались после перерыва — Эмануэль Эмега забил на 53-й минуте. В конце второго тайма Самир Эль Мурабет принес эльзасцам победу.
Французская команда поднялась на 2-е место в турнирной таблице и уступает только по разнице мячей турецкому «Самсунспору», который сыграл вничью с «Брейдабликом» (2:2).
«Фиорентина» на своем поле проиграла АЕК — 0:1. Единственный гол забил Мият Гачинович.
Греческая команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице (7 очков), «фиалки» идут на 17-й строчке (6 очков).
В других матчах АЗ победил «Шелбрун» (2:0), «Лех» выиграл у «Лозанны» (2:0), «Целе» проиграл «Сигме» (1:2), «Славия» победила «Райо Вальекано», «Майнц» потерпел поражение от «Университятя» (0:1), «Абердин» и «Ноа» сыграли вничью (1:1), «Риека» и АЕК (Ларнака) не забили голов, «Спарта» переиграла «Легию» (1:0).