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Стало известно, с кем сыграет «Рубин» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций

15:29
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Рубин» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).

Первый матч казанцев с соперником состоится 5 августа, а ответный — 12 августа. Победитель 3-го раунда выйдет в следующую стадию — плей-офф.

По итогам прошлого сезона Тинькофф РПЛ «Рубин» занял четвертое место в турнирной таблице. С 2019 года «Рубин» тренирует Леонид Слуцкий.

«Ракув» — серебряный призер чемпионата Польши сезона-2020/21. «Судува» — вице-чемпион Литвы минувшего сезона.

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