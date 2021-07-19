Стало известно, с кем сыграет «Рубин» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций
15:29
«Рубин» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).
Первый матч казанцев с соперником состоится 5 августа, а ответный — 12 августа. Победитель 3-го раунда выйдет в следующую стадию — плей-офф.
По итогам прошлого сезона Тинькофф РПЛ «Рубин» занял четвертое место в турнирной таблице. С 2019 года «Рубин» тренирует Леонид Слуцкий.
«Ракув» — серебряный призер чемпионата Польши сезона-2020/21. «Судува» — вице-чемпион Литвы минувшего сезона.
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