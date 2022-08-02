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Сегодня, 16:06

Стали известны пары раунда плей-офф Лиги конференций

Анна Горшкова
Корреспондент
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Во вторник в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций.

Победители пар получат право сыграть на групповом этапе наряду с проигравшими в раунде плей-офф Лиги Европы.

Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций:

Путь чемпионов

«Марибор» / ХИК — «Шахтер» Солигорск / ЧФР
РФШ / «Хибернианс» — «Линфилд» / «Цюрих»
«Викингур» / «Лех» — «Мальме» / «Дюделанж»
«Шэмрок Роверс» / «Шкупи» — «Балкани» / «Клаксвик»
«Зриньски» / «Тобол» — «Олимпиакос» / «Слован»

Основной путь

ЦСКА София/ «Сент-Патрикс» — «Брондбю» / «Базель»
«Вадуц» / «Коньяспор» — «Нефтчи» / «Рапид» Вена
«Спартак» Трнава / «Ракув» — «Славия» Прага / «Панатинаикос»
АПОЕЛ / «Кызыл-Жар» — «Сепси» / «Юргорден
«Маккаби» Тель-Авив / «Арис» — «Ницца»
«Заря» / «Университатя» — «Лугано» / «Хапоэль» Беэр-Шева
«Брейдаблик» / «Истанбул Башакшехир» — «Лиллестрем» / «Антверпен»
«ДАК-1904» / ФКСБ — «Викинг» / «Слайго Роверс»
АЕК Ларнака / «Партизан» — «Левски» / «Хамрун Спартанс»
«Фиорентина» — «Твенте» / «Чукарички»
«Вильяреал» — «Хайдук» / «Гимарайнш»
«Кельн» — «Фехервар» / «Петрокуб»
«Вест Хэм» — «Виборг» / Б-36
КуПС / «Янг Бойз» — «Пайде» / «Андерлехт»
«Фенербахче» / «Словацко» — АИК / «Шкендия»
«Мольде» / «Кишварда» — «Вольфсберг» / «Гзира Юнайтед»
«Данди Юнайтед» / «Алкмаар» — «Рига» / «Жил Висенте»

Матчи раунда плей-офф пройдут 18 и 25 августа.

В розыгрыше Лиги конференций-2022/23 примут участие 184 команды из 55 футбольных ассоциаций УЕФА.

Источник: https://www.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/draws/2023/2001689/
Лига конференций
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