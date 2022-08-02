Стали известны пары раунда плей-офф Лиги конференций

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Во вторник в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций.

Победители пар получат право сыграть на групповом этапе наряду с проигравшими в раунде плей-офф Лиги Европы.

Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций:

Путь чемпионов

«Марибор» / ХИК — «Шахтер» Солигорск / ЧФР

РФШ / «Хибернианс» — «Линфилд» / «Цюрих»

«Викингур» / «Лех» — «Мальме» / «Дюделанж»

«Шэмрок Роверс» / «Шкупи» — «Балкани» / «Клаксвик»

«Зриньски» / «Тобол» — «Олимпиакос» / «Слован»

Основной путь

ЦСКА София/ «Сент-Патрикс» — «Брондбю» / «Базель»

«Вадуц» / «Коньяспор» — «Нефтчи» / «Рапид» Вена

«Спартак» Трнава / «Ракув» — «Славия» Прага / «Панатинаикос»

АПОЕЛ / «Кызыл-Жар» — «Сепси» / «Юргорден

«Маккаби» Тель-Авив / «Арис» — «Ницца»

«Заря» / «Университатя» — «Лугано» / «Хапоэль» Беэр-Шева

«Брейдаблик» / «Истанбул Башакшехир» — «Лиллестрем» / «Антверпен»

«ДАК-1904» / ФКСБ — «Викинг» / «Слайго Роверс»

АЕК Ларнака / «Партизан» — «Левски» / «Хамрун Спартанс»

«Фиорентина» — «Твенте» / «Чукарички»

«Вильяреал» — «Хайдук» / «Гимарайнш»

«Кельн» — «Фехервар» / «Петрокуб»

«Вест Хэм» — «Виборг» / Б-36

КуПС / «Янг Бойз» — «Пайде» / «Андерлехт»

«Фенербахче» / «Словацко» — АИК / «Шкендия»

«Мольде» / «Кишварда» — «Вольфсберг» / «Гзира Юнайтед»

«Данди Юнайтед» / «Алкмаар» — «Рига» / «Жил Висенте»

Матчи раунда плей-офф пройдут 18 и 25 августа.

В розыгрыше Лиги конференций-2022/23 примут участие 184 команды из 55 футбольных ассоциаций УЕФА.