«Спарта» и «Арарат-Армения» встретятся в матче отбора Лиги конференций

«Спарта» Прага и «Арарат-Армения» встретятся в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 7 августа. Игра пройдет на «epet Арене» в Праге, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Спарта» Прага — «Арарат-Армения» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

07 августа, 21:00. epet ARENA (Прага)

Ответная игра 3-го раунда отбора Лиги конференций состоится через неделю, 14 августа. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора, где встретится с латвийской «Ригой» или «Бейтаром» из Израиля.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций «Спарта» победила «Актобе» из Казахстана с общим счетом 5:2, а «Арарат-Армения» прошел «Университатю» Клуж из Румынии (2:1).