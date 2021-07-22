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«Сочи» работает над вопросом возврата денег за билеты на матч с «Кешля»

14:07
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб работает над вопросом возврата болельщикам денег за первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Кешля».

Сегодня, 22 июля, сообщалось, что игра состоится без зрителей из-за распоряжений регионального Роспотребнадзора о допуске на общественно-массовые мероприятия не более 500 человек.

«Без зрителей будем проводить матч в связи с тем, что ухудшилась ситуация в Краснодарском крае. Мы как-то разберемся [в вопросе компенсации расходов болельщикам]. У нас есть колл-центр, ведется работа по этому поводу. Не считаю нужным комментировать это», — цитирует Рубашко ТАСС.

Встреча «Сочи» — «Кешля» состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Фишт». Начало игры — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11962197

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Виктория Кравченко все материалы автора

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