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«Сочи» проведет дебютную игру в еврокубках без болельщиков

13:55
Футболисты «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Сочи» сообщила, что команда проведет свой дебютный матч в еврокубках без зрителей.

Матч второго отборочного раунда Лиги конференций между сочинцами и азербайджанской командой «Кешля» состоится без болельщиков в связи с распоряжением регионального Роспотребнадзора о допуске на общественно-массовые мероприятия не более 500 человек.

Встреча «Сочи» — «Кешля» состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Фишт». Начало игры — в 19.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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