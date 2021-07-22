«Сочи» проведет дебютную игру в еврокубках без болельщиков

Пресс-служба «Сочи» сообщила, что команда проведет свой дебютный матч в еврокубках без зрителей.

Матч второго отборочного раунда Лиги конференций между сочинцами и азербайджанской командой «Кешля» состоится без болельщиков в связи с распоряжением регионального Роспотребнадзора о допуске на общественно-массовые мероприятия не более 500 человек.

Матч между «Сочи» и ФК «Кешля» пройдёт без зрителей ?



Такое решение принято на основании распоряжений регионального Роспотребнадзора о допуске на общественно-массовые мероприятия не более 500 человек.



Трансляция будет доступна по ссылке ?? https://t.co/lZMBW2m29S. pic.twitter.com/dlAHb6S1Yo — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 22, 2021

Встреча «Сочи» — «Кешля» состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Фишт». Начало игры — в 19.00 (мск).