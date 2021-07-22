«Сочи» проведет дебютную игру в еврокубках без болельщиков
13:55
Пресс-служба «Сочи» сообщила, что команда проведет свой дебютный матч в еврокубках без зрителей.
Матч второго отборочного раунда Лиги конференций между сочинцами и азербайджанской командой «Кешля» состоится без болельщиков в связи с распоряжением регионального Роспотребнадзора о допуске на общественно-массовые мероприятия не более 500 человек.
Матч между «Сочи» и ФК «Кешля» пройдёт без зрителей ?— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 22, 2021
Такое решение принято на основании распоряжений регионального Роспотребнадзора о допуске на общественно-массовые мероприятия не более 500 человек.
Трансляция будет доступна по ссылке ?? https://t.co/lZMBW2m29S. pic.twitter.com/dlAHb6S1Yo
Встреча «Сочи» — «Кешля» состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Фишт». Начало игры — в 19.00 (мск).
Читайте также
0
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю