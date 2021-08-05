Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа реализовал пенальти в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Он открыл счет во втором тайме — 1:0.

Главный арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый после фола со стороны сербов на защитнике сочинцев Сергее Терехове. Однако судья не заметил, что фол случился до штрафной и россиянин влетел в штрафную уже по инерции.