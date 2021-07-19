«Сочи» может встретиться с «Партизаном» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Победитель пары «Сочи» (Россия) — «Кешля» (Азербайджан) встретится либо с «Партизаном» (Сербия), либо с командой «ДАК 1904» (Словакия).

Напомним, матч «Сочи» — «Кешля» пройдет 22 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19.00 (мск). Для «Сочи» это будет первый в истории матч в еврокубковом турнире.

Напомним, что розыгрыш Лиги конференций-2021/22 станет дебютным в истории. Европейский клубный турнир является третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 и 12 августа.