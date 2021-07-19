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«Сочи» может встретиться с «Партизаном» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

16:00
Футболисты &quot;Сочи&quot;. Фото Александр Ступников
Футболисты &amp;quot;Сочи&amp;quot;. Фото Александр Ступников
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Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Победитель пары «Сочи» (Россия) — «Кешля» (Азербайджан) встретится либо с «Партизаном» (Сербия), либо с командой «ДАК 1904» (Словакия).

Напомним, матч «Сочи» — «Кешля» пройдет 22 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19.00 (мск). Для «Сочи» это будет первый в истории матч в еврокубковом турнире.

Напомним, что розыгрыш Лиги конференций-2021/22 станет дебютным в истории. Европейский клубный турнир является третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 и 12 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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