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«Сочи» победил «Кешлы» в Лиге конференций и выиграл первый матч в истории в еврокубках

20:55
22 июля. «Сочи» — «Кешлы» — 3:0. Фото ФК «Сочи».
22 июля. «Сочи» — «Кешлы» — 3:0. Фото ФК «Сочи».
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«Сочи» разгромил клуб «Кешлы» из Азербайджана в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Российский клуб выиграл со счетом 3:0.

Голами отметились Родригу, Кристиан Нобоа (с пенальти) и Максим Барсов.

Ответная игра пройдет 29 июля в Азербайджане.

Лига конференций

2-й отборочный раунд

«Сочи» (Россия) — «Кешлы» (Азербайджан) — 3:0 (1:0)

Голы: Родригу, 10 (1:0). Нобоа, 66 — с пенальти (2:0). Барсов, 81 (3:0).

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Цаллагов, Заика (Попов, 71), Барач, Прохин, Родригу, Юсупов (Терехов, 29), Бурмистров (Ангбан, 84), Нобоа (Воробьев, 84), Дуганджич (Барсов, 72).

«Кешлы» (Азербайджан): Намашко, Бойович, Гулиев, Гыртымов (Мустафаев, 78), Салахлы, Гигаури, Гаджиев (Ахундов, 77), Сантос, Вализада, Нету (Магеррамлы, 58), Юнанов.

Предупреждения: Гигаури, 18. Терехов, 38. Гыртымов, 45+1. Гулиев, 90+5.

Судьи: Йорги. Авдо, Чокай (все — Албания).

22 июля. Сочи. Стадион «Фишт».

Сочи — Кешлы

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Иван Шитик все материалы автора

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