«Сочи» и «Рубин» узнали соперников по третьему отборочному раунду Лиги конференций
29 июля 2021, 23:38
Российские клубы «Сочи» и «Рубин» узнали своих соперников по третьему отборочному раунду Лиги конференций.
Сочинцы сыграют против сербского «Партизана», а казанцы встретятся с польским «Ракувом». Встречи пройдут 5 и 12 августа.
Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые.
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