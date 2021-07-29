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«Сочи» и «Рубин» узнали соперников по третьему отборочному раунду Лиги конференций

29 июля 2021, 23:38
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Российские клубы «Сочи» и «Рубин» узнали своих соперников по третьему отборочному раунду Лиги конференций.

Сочинцы сыграют против сербского «Партизана», а казанцы встретятся с польским «Ракувом». Встречи пройдут 5 и 12 августа.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые.

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Иван Шитик все материалы автора

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