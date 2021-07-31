«Сочи» и «Рубин» не встретятся с командами топ-5 лиг в 4-м отборочном раунде Лиги конференций

УЕФА разбил на группы участников жеребьевки раунда плей-офф отбора Лиги конференций, которая пройдет в понедельник, 2 августа. По результатам разбивки и «Сочи», и «Рубин» (если сумеют одолеть ближайших оппонентов в 3-м отборочном раунде, матчи которого пройдут 5 и 12 августа) избегут затем в следующемвстречи с командами из топ-5 лиг.

В частности, «Рубин» уже точно не сыграет с «Тоттенхэмом», «Ромой», «Ренном», а также «Андерлехтом», «Викторией», «Копенгагеном», «Базелем». «Сочи» повезло меньше — южане хоть и не станут оппонентом немецкого «Униона», но все же могут получить довольно сильного соперника из числа несеяных.

«Рубин», если пройдет в 3-м отборочном раунде польский «Ракув», сыграет затем в раунде плей-офф с победителем одной из следующих пар:

«Люцерн» (Швейцария) — «Фейеноорд» (Нидерланды);

«Гент» (Бельгия) — РФС (Латвия)

«Астана» (Казахстан) — КуПС (Финляндия)

«Богемиан» (Ирландия) — ПАОК (Греция)

«Сочи», если пройдет в 3-м раунде сербский «Партизан», сыграет затем с победителем одной из следующих пар:

«Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения)

«Трабзонспор» (Турция) — «Мольде» (Норвегия)

«Динамо» Бт (Грузия) — «Сивасспор» (Турция)

«Тобол» (Казахстан) — «Жилина» (Словакия)

«Рапид» (Австрия) — «Анортосис» (Кипр)

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 2 августа в 15.00 по московскому времени, матчи этого состоятся 19 и 26 августа.