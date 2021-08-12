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Слуцкий — о вылете из Лиги конференций: «Апофеозом всего явилась последняя минута»

21:52
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува».

«Какие-то моменты сегодня сложились не в нашу пользу. Апофеозом всего явилась последняя минута», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Автором единственного гола стал латвиец Владислав Гутковский, отличившийся на 111-й минуте.

Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0. Таким образом, польский клуб вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с победителем противостояния между РФШ (Латвия) и «Гентом» (Бельгия).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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