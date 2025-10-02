«Страсбур» на выезде нанес поражение «Словану» в Лиге конференций

«Страсбур» победил «Слован» в 1-м туре общего этапа Лиги конференций — 2:1. Игра прошла на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия).

Счет на 26-й минуте матча открыл нападающий словацкой команды Аласана Йираджанг, который забил автогол. На 41-й минуте Гемиссонги Уаттара увеличил преимущество французского клуба. Один мяч хозяев отыграл Рахим Ибрахим на 64-й минуте.

Следующий матч в Лиге конференций «Страсбур» проведет против «Ягеллонии», а «Слован» встретится с АЗ. Обе игры состоятся 23 октября.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.

02 октября, 22:00. Tehelne Pole (Братислава)