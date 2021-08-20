Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

Шомуродов рассказал о проблемах в общении с Моуринью

01:13
Элдор Шомуродов. Фото ФК «Рома»
Элдор Шомуродов. Фото ФК «Рома»
Теги:

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов прокомментировал победу над «Трабзонспором» (2:1) в раунде плей-офф лиги конференций. Он рассказал, почему у него есть проблемы в общении с главным тренером Жозе Моуринью.

«Я счастлив, потому что гол, который я забил, очень важный для команды, — цитирует футболиста Calciomercato. — У меня есть некоторые проблемы в общении с Жозе Моуринью, потому что я плохо говорю на итальянском, но мы хорошо понимаем друг друга на поле. Думаю, я могу играть вместе с Абрахамом».

Шомуродов забил гол в этом матче. Для бывшего форварда это первый мяч за «Рому» в официальном матче. Узбекский футболист ранее перешел из «Дженоа».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Как тяжелобольная Крючкова готовится к своим похоронам
Встречу Байдена и Зеленского перенесли из-за расширения формата
Москвич вывозил дочь на отдых и там насиловал ее
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд