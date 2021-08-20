Шомуродов рассказал о проблемах в общении с Моуринью

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов прокомментировал победу над «Трабзонспором» (2:1) в раунде плей-офф лиги конференций. Он рассказал, почему у него есть проблемы в общении с главным тренером Жозе Моуринью.

«Я счастлив, потому что гол, который я забил, очень важный для команды, — цитирует футболиста Calciomercato. — У меня есть некоторые проблемы в общении с Жозе Моуринью, потому что я плохо говорю на итальянском, но мы хорошо понимаем друг друга на поле. Думаю, я могу играть вместе с Абрахамом».

Шомуродов забил гол в этом матче. Для бывшего форварда это первый мяч за «Рому» в официальном матче. Узбекский футболист ранее перешел из «Дженоа».