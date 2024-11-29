Футбол
Лига конференций
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 04:26

Шмидт оценил игру «Хайденхайма» в матче с «Челси»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Хайденхайма» Франк Шмидт прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций с «Челси» (0:2).

«Конечно, невозможно все время держать игроков «Челси» вдали от ворот, мы могли открыть счет, но оказались в роли догоняющих во втором тайме. Могли отыграться, у нас были отличные моменты», — цитирует Шмидта пресс-служба УЕФА.

После 4-х матчей в Лиге конференций «Хайденхайм» с 9 очками занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Челси» лидирует с 12 очками.

Источник: UEFA
Футбол
Лига конференций
ФК Челси
Читайте также
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
У Карена Хачанова родился второй сын
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Популярное видео
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Фиорентина» победила «Пафос» в Лиге конференций

Джейдон Санчо: «Челси» хочет выиграть Лигу конференций, как и любое другое соревнование»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости