«Шериф» (Молдавия) и «Андерлехт» (Бельгия) встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 14 августа. Игра пройдет на стадионе «Шериф» в Тирасполе и начнется в 20.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Шериф» — «Андерлехт» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 20:00. Zimbru (Кишинев)

В июле оба клуба потерпели поражение во втором раунде отбора Лиги Европы: «Андерлехт» уступил «Хеккену» (2:2 после двух матчей, 2:4 по пенальти), а «Шериф» — «Утрехту» (2:7).

Первая игра 3-го раунда отбора завершилась победой «Андерлехта» со счетом 3:0. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с кипрским «Арисом» или греческим АЕКом.