«Шэмрок Роверс» и «Шахтер» встретятся в матче Лиги конференций

«Шэмрок Роверс» и «Шахтер» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Талла» в Дублине, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Шэмрок Роверс» — «Шахтер» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.

27 ноября 2025, 23:00. Талла (Дублин)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В трех турах общего этапа Лиги конференций «Шэмрок Роверс» набрали одно очко, «Шахтер» — шесть. В третьем туре «Шэмрок Роверс» сыграли вничью с АЕКом (1:1), а «Шахтер» победил «Брейдаблик» со счетом 2:0.