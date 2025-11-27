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27 ноября 2025, 20:10

«Шэмрок Роверс» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Шэмрок Роверс» и «Шахтер» встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Шэмрок Роверс» и «Шахтер» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Талла» в Дублине, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Шэмрок Роверс» — «Шахтер» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.
27 ноября 2025, 23:00. Талла (Дублин)
Шэмрок Роверс
1:2
Шахтер Д

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В трех турах общего этапа Лиги конференций «Шэмрок Роверс» набрали одно очко, «Шахтер» — шесть. В третьем туре «Шэмрок Роверс» сыграли вничью с АЕКом (1:1), а «Шахтер» победил «Брейдаблик» со счетом 2:0.

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