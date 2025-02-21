«Мольде» по пенальти обыграл «Шэмрок Роверс»

«Мольде» выиграл у «Шэмрок Роверс» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. Игра прошла в Дублине.

Полузащитник гостей Магнус Вольфф Эйкрем на 10-й минуте стал автором единственного гола. Так как в первом матче ирландский клуб выиграл со счетом 1:0, команды сыграли еще два тайма по 15 минут, но забитых мячей в дополнительное время не случилось. Победитель двухматчевого противостояния определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки «Мольде», — 5:4.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 21 февраля. Соперником «Мольде» будет «Легия» или «Серкль Брюгге».