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«Мольде» по пенальти обыграл «Шэмрок Роверс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Мольде» после победы.
Фото Reuters

«Мольде» выиграл у «Шэмрок Роверс» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. Игра прошла в Дублине.

Полузащитник гостей Магнус Вольфф Эйкрем на 10-й минуте стал автором единственного гола. Так как в первом матче ирландский клуб выиграл со счетом 1:0, команды сыграли еще два тайма по 15 минут, но забитых мячей в дополнительное время не случилось. Победитель двухматчевого противостояния определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки «Мольде», — 5:4.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 21 февраля. Соперником «Мольде» будет «Легия» или «Серкль Брюгге».

Лига конференций. Стыковые матчи.
20 февраля 2025, 23:00. Талла (Дублин)
Шэмрок Роверс
0:1
Мольде

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Лига конференций
ФК Мольде
ФК Шэмрок Роверс
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