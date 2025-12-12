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12 декабря 2025, 01:02

«Кристал Пэлас» разгромил «Шелбурн» в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Эдди Нкетиа забивает гол.
Фото Reuters

«Кристал Пэлас» выиграл у «Шелбурна» в матче общего этапа Лиги конференций — 3:0. Игра проходила в Дублине на стадионе «Талла».

Все голы были забиты в первом тайме. Забитыми мячами отметились нападающие английской команды Крисантус Уче, Эдди Нкетиа и Крисантус Уче.

«Кристал Пэлас» набрал 9 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Шелбурн» идет на 34-й строчке — 1 очко.

В следующем туре, который пройдет 18 декабря, «Шелбурн» на выезде сыграет с «Целе», а «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с КуПС.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур.
11 декабря 2025, 23:00. Талла (Дублин)
Шелбурн
0:3
Кристал Пэлас
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Футбол
Лига конференций
ФК Кристал Пэлас
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