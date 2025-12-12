«Кристал Пэлас» разгромил «Шелбурн» в Лиге конференций

«Кристал Пэлас» выиграл у «Шелбурна» в матче общего этапа Лиги конференций — 3:0. Игра проходила в Дублине на стадионе «Талла».

Все голы были забиты в первом тайме. Забитыми мячами отметились нападающие английской команды Крисантус Уче, Эдди Нкетиа и Крисантус Уче.

«Кристал Пэлас» набрал 9 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Шелбурн» идет на 34-й строчке — 1 очко.

В следующем туре, который пройдет 18 декабря, «Шелбурн» на выезде сыграет с «Целе», а «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с КуПС.