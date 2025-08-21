«Шахтер» и «Серветт» встретятся в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций в четверг, 21 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Кракове (Польша) и начнется в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Шахтер» — «Серветт» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Раунд плей-офф.

21 августа 2025, 21:00. Miejski im. Henryka Reymana (Краков)

Ответная игра состоится через неделю, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги конференций.

«Шахтер» стартовал в евросезоне с квалификации Лиги Европы, победив «Ильвес» и «Бешикташ» и уступил «Панатинаикосу». «Серветт» проиграл «Виктории Пльзень» в отборе Лиги чемпионов и «Утрехту» в Лиге Европы.

Действующим победителем Лиги конференций является «Челси», победивший «Бетис» в финале сезона-2024/25.