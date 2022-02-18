«Буде-Глимт» на выезде обыграл «Селтик» в Лиге конференций
«Буде-Глимт» в гостях победил «Селтик» (3:1) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.
В составе хозяев отличился Дайдзэн Маэда. У гостей забивали Рунар Эспейрод, Амаль Пеллегрино и Уго Ветлесен. Россиский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин отыграл весь матч.
В параллельном матче «Партизан» в Праге победил «Спарту» (1:0). Единственный мяч на 78-й минуте забил Квинси Мениг.
Ответные матчи пройдут 24 февраля.
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