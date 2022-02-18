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Сегодня, 01:05

«Буде-Глимт» на выезде обыграл «Селтик» в Лиге конференций

Евгений Петров
Корреспондент
«Селтик» — «Буде-Глимт» — 1:3.
Фото УЕФА

«Буде-Глимт» в гостях победил «Селтик» (3:1) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.

В составе хозяев отличился Дайдзэн Маэда. У гостей забивали Рунар Эспейрод, Амаль Пеллегрино и Уго Ветлесен. Россиский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин отыграл весь матч.

В параллельном матче «Партизан» в Праге победил «Спарту» (1:0). Единственный мяч на 78-й минуте забил Квинси Мениг.

Ответные матчи пройдут 24 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала
17 февр, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
1:3
Буде-Глимт
Голы
Эспейорд, 7 (0:1), Пеллегрино, 55 (0:2), Маэда, 79 (1:2), Ветлесен, 81 (1:3)
Селтик
Харт Тэйлор Старфельт Картер-Викерс Юранович Рогич (Хатате, 59 ) О`Райли (Форрест, 74 ) Макгрегор Абада (Якумакис, 59 ) Жота Маэда
Буде-Глимт
Хайкин Сампстед Хейбротен Вембангомо (Сери Ларсен, 90+3) Моэ Ветлесен Сальтнес (Конрадсен, 76) Хаген Сольбаккен (Мугиша, 90+3) Пеллегрино (Бонифас, 69) Эспейорд (Кумсон, 69)
Предупреждения
Пеллегрино 43, Хайкин 89
Судьи
Трейманис (Латвия)
Лига конференций. 1/16 финала
17 февр, 23:00. Generali Arena (Letna) (Прага)
Спарта П
0:1
Партизан
Голы
Мениг, 78 (0:1)
Спарта П
Голец Челустка (Панак, 79 ) Ханцко Витик Сухомель Павелка Сачек Карабец (Хараслин, 57 ) Хложек Пешек (Дочкал, 66 ) Чванчара (Крейчи, 66 )
Партизан
Попович Вуячич Милькович (Живкович, 59) Урошевич Милетич Натхо (Евтович, 46) Зджелар Йоич Мениг (Терзич, 83) Рикарду Гомеш (Милованович, 63) Маркович (Йович, 64)
Предупреждения
Хложек 67, Крейчи 90  -  Маркович 32, Вуячич 90, Терзич 90
Судьи
Экберг (Швеция)

Никита Хайкин
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Партизан
ФК Селтик
ФК Спарта (Прага)
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