«Самсунспор» — АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Самсунспор» и АЕК сыграют в Лиге конференций 11 декабря

«Самсунспор» и АЕК в 5-м туре общего этапа Лиги конференций встречаются на стадионе «19 мая» в Самсуне (Турция) в четверг, 11 декабря. Матч начнется в 20.45 по московскому времени.

В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями игры «Самсунспор» — АЕК.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур.

11 декабря 2025, 20:45. 19 May Stadium (Самсун)

Трансляцию игры «Самсунспор» — АЕК в прямом эфире организует онлайн-кинотеатр Okko, доступ к контенту стримингового сервиса возможен по подписке.

«Самсунспор» в 4-м туре общего этапа сыграл вничью с «Брейдабликом» (2:2) и с 10 очками занимал первое место в таблице. АЕК выиграл у «Фиорентины» (1:0) и с 7 очками шел 10-м.