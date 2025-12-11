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«Самсунспор» — АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Самсунспор» и АЕК сыграют в Лиге конференций 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Самсунспор» и АЕК в 5-м туре общего этапа Лиги конференций встречаются на стадионе «19 мая» в Самсуне (Турция) в четверг, 11 декабря. Матч начнется в 20.45 по московскому времени.

В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями игры «Самсунспор» — АЕК.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур.
11 декабря 2025, 20:45. 19 May Stadium (Самсун)
Самсунспор
1:2
АЕК

Трансляцию игры «Самсунспор» — АЕК в прямом эфире организует онлайн-кинотеатр Okko, доступ к контенту стримингового сервиса возможен по подписке.

«Самсунспор» в 4-м туре общего этапа сыграл вничью с «Брейдабликом» (2:2) и с 10 очками занимал первое место в таблице. АЕК выиграл у «Фиорентины» (1:0) и с 7 очками шел 10-м.

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Лига конференций
ФК АЕК (Афины)
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