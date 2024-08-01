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Сегодня, 22:22

«Сабах» по пенальти обыграл «Маккаби» из Хайфы в квалификации Лиги конференций

Руслан Минаев
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«Сабах» прошел «Маккаби» из Хайфы в серии пенальти в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

После дополнительного времени встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Маккаби». По пенальти сильнее был азербайджанский клуб — 4:2.

Первая игра завершилась победой «Сабаха» — 3:0. Общий счет — 6:6 (пенальти — 4:2).

В третьем раунде квалификации «Сабах» сыграет с победителем матча «Вадуц» — «Сент-Патрикс Атлетик».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
01 авг, 19:00. Alinja Arena (Масазыр)
Сабах
3:6
Маккаби Хайфа

Лига конференций
ФК Маккаби (Хайфа)
0
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