«Сабах» по пенальти обыграл «Маккаби» из Хайфы в квалификации Лиги конференций
«Сабах» прошел «Маккаби» из Хайфы в серии пенальти в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций.
После дополнительного времени встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Маккаби». По пенальти сильнее был азербайджанский клуб — 4:2.
Первая игра завершилась победой «Сабаха» — 3:0. Общий счет — 6:6 (пенальти — 4:2).
В третьем раунде квалификации «Сабах» сыграет с победителем матча «Вадуц» — «Сент-Патрикс Атлетик».
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