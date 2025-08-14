Футбол
14 августа, 17:45

«Сабах» — «Левски»: трансляция матча Лиги конференций онлайн

«Сабах» и «Левски» встретятся в матче отбора Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Сабах» из Азербайджана и «Левски» из Болгарии встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда в четверг, 14 августа. Игра пройдет на «Алинджа Арене» в Баку и начнется в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Сабах» — «Левски» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.
14 августа, 19:00. Alinja Arena (Масазыр)
Сабах
0:2
Левски

Первый матч завершился победой «Левски» со счетом 1:0. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора, где встретится с АЗ или «Вадуцем».

«Левски» начал евросезон со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, уступив «Браге» с общим счетом 0:1. «Сабах» проиграл «Целе» в 1-м раунде отбора ЛЕ (5:6), а во 2-м раунде отбора Лиги конференций прошел «Петрокуб» (6:1).

