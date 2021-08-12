«Рубин» в меньшинстве проиграл «Ракуву», не реализовав пенальти в концовке матча

«Рубин» провел ответный матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува». Встреча проходила в Казани и завершилась в дополнительное время со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал латвиец Владислав Гутковский, отличившийся на 111-й минуте. За пять минут до пропущенного мяча «Рубин» остался в меньшинстве — удален был Илья Самошников. На последней минуте второго экстра-тайма Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0. Таким образом, польский клуб вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с победителем противостояния между РФШ (Латвия) и «Гентом» (Бельгия).

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые.

Лига конференций

3-й отборочный раунд

«Рубин» (Россия) — «Ракув» (Польша) — 0:1 (0:0)

Гол: Гутковский, 111.

Нереализованный пенальти: Хакшабанович, 120+2 (вратарь).

«Рубин» (Россия): Дюпин (Н.Медведев, 120+1), В.Игнатьев (Зотов, 94), Бегич, Уремович, Костюков (Бакаев, 106), Йевтич (Мусаев, 56), Самошников, Хван Ин Бом (Сайто, 108), Кварацхелия (И.Игнатьев, 106), Абильдгор, Хакшабанович.

«Ракув» (Польша): Ковачевич, Арсенич, Невулис, Полетанович (Выдра, 97), Тудор, Цебуля (Шелаговски, 97), Папаниколау, Кун (Рундич, 117), Иви Лопес, Вдовяк (Длугош, 75), Муселик (Гутковский, 84).

Предупреждения: Костюков, 38. Вдовяк, 39. Мусаев, 63. Невулис, 86. Самошников, 105. Сайто, 109. Выдра, 120+2.

Удаление: Самошников, 106.

Судьи: Богнар. Бузаш, Кобор (все — Венгрия).

12 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».