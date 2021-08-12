«Рубин» стал восьмой командой из России, которая вылетела из еврокубков без голов

«Рубин» вылетел из Лиги конференций, не сумев за 210 минут поразить ворота польского «Ракува». В восьмой раз в истории российская команда покинула еврокубки без забитых мячей.

По два раза такие провалы случались в 1993, 2000 и 2001 годах, а последний случай пришелся на сезон-2014/15, когда «Ростов» ничего не смог поделать с обороной «Трабзонспора».

Случаи, когда российские клубы вылетали из еврокубков, не забив ни одного гола:

Сезон Турнир Стадия Команда Соперник Матчи 1993/94 Кубок УЕФА 1/32 финала Локомотив Ювентус 0:3 (г), 0:1 (д) 1993/94 Кубок УЕФА 1/32 финала Спартак Вл Боруссия Д 0:0 (г), 0:1 (д) 2000/01 Кубок УЕФА 1/64 финала Алания Амика 0:3 (д), 0:2 (г) 2000/01 Кубок УЕФА 1/64 финала ЦСКА Виборг 0:0 (д), 0:1 (д.в.) (г) 2001/02 Кубок УФЕА 1-й раунд Анжи Рейнджерс 0:1 (н) 2001/02 Кубок УЕФА 1-й раунд Черноморец Валенсия 0:1 (д), 0:5 (г) 2014/15 Лига Европы 4-й отб.раунд Ростов Трабзонспор 0:2 (г), 0:0 (д) 2021/22 Лига конференций 3-й отб.рунд Рубин Ракув 0:0 (г), 0:1 (д.в.) (д)

Казанцы в восьмой раз уступили в домашнем матче еврокубков.

Три неудачи в начале прошлого десятилетия были зафиксированы в Москве, а побед в столице Татарстана до «Ракува» добивались только четыре команды — венский «Рапид», «Парма», «Твенте» и Ливерпуль".

Домашние поражения «Рубина» в еврокубках:

Дата Турнир Стадия Соперник Счет Голы 26.08.2004 Кубок УЕФА 2-й отб.раунд Рапид В 0:3 Глинка, Кинцл, Хофман 14.09.2006 Кубок УЕФА 1-й раунд Парма 0:1 Дессена 17.02.2011 Лига Европы 1/16 финала Твенте 0:2 Л.де Йонг, Висгерхоф 14.02.2012 Лига Европы 1/16 финала* Олимпиакос П 0:1 Фустер 21.02.2013 Лига Европы 1/16 финала* Атлетико 0:1 Фалькао 27.02.2014 Лига Европы 1/16 финала* Бетис 0:2 Ноно, Кастро 05.11.2015 Лига Европы Гр.турнир Ливерпуль 0:1 Айб 12.08.2021 Лига конференций 3-й отб.турнир Ракув 0:1 Гутковский

* Матчи проходили в Москве.

Сеад Хакшабанович стал третьим игроком российского клуба, исполнившим пенальти в дополнительное время еврокубкового матча. Но если зенитовцы Артем Дзюба и Роберт Мак во время исторического разгрома минского «Динамо» своими шансами воспользовались, то хавбек «Рубина» перевести игру в серию пенальти так и не сумел. А вот соперники россиян однажды не забивали в овертайме: голландец Ян Веннегор оф Хесселинк, выступавший в 2007 году за «Селтик», не сумел поразить ворота «Спартака».

Пенальти в дополнительное время еврокубков в матчах российских клубов: