«Рубин» стал восьмой командой из России, которая вылетела из еврокубков без голов
«Рубин» вылетел из Лиги конференций, не сумев за 210 минут поразить ворота польского «Ракува». В восьмой раз в истории российская команда покинула еврокубки без забитых мячей.
По два раза такие провалы случались в 1993, 2000 и 2001 годах, а последний случай пришелся на сезон-2014/15, когда «Ростов» ничего не смог поделать с обороной «Трабзонспора».
Случаи, когда российские клубы вылетали из еврокубков, не забив ни одного гола:
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Команда
|
Соперник
|
Матчи
|
1993/94
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
Локомотив
|
Ювентус
|
0:3 (г), 0:1 (д)
|
1993/94
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
Спартак Вл
|
Боруссия Д
|
0:0 (г), 0:1 (д)
|
2000/01
|
Кубок УЕФА
|
1/64 финала
|
Алания
|
Амика
|
0:3 (д), 0:2 (г)
|
2000/01
|
Кубок УЕФА
|
1/64 финала
|
ЦСКА
|
Виборг
|
0:0 (д), 0:1 (д.в.) (г)
|
2001/02
|
Кубок УФЕА
|
1-й раунд
|
Анжи
|
Рейнджерс
|
0:1 (н)
|
2001/02
|
Кубок УЕФА
|
1-й раунд
|
Черноморец
|
Валенсия
|
0:1 (д), 0:5 (г)
|
2014/15
|
Лига Европы
|
4-й отб.раунд
|
Ростов
|
Трабзонспор
|
0:2 (г), 0:0 (д)
|
2021/22
|
Лига конференций
|
3-й отб.рунд
|
Рубин
|
Ракув
|
0:0 (г), 0:1 (д.в.) (д)
Казанцы в восьмой раз уступили в домашнем матче еврокубков.
Три неудачи в начале прошлого десятилетия были зафиксированы в Москве, а побед в столице Татарстана до «Ракува» добивались только четыре команды — венский «Рапид», «Парма», «Твенте» и Ливерпуль".
Домашние поражения «Рубина» в еврокубках:
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
26.08.2004
|
Кубок УЕФА
|
2-й отб.раунд
|
Рапид В
|
0:3
|
Глинка, Кинцл, Хофман
|
14.09.2006
|
Кубок УЕФА
|
1-й раунд
|
Парма
|
0:1
|
Дессена
|
17.02.2011
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Твенте
|
0:2
|
Л.де Йонг, Висгерхоф
|
14.02.2012
|
Лига Европы
|
1/16 финала*
|
Олимпиакос П
|
0:1
|
Фустер
|
21.02.2013
|
Лига Европы
|
1/16 финала*
|
Атлетико
|
0:1
|
Фалькао
|
27.02.2014
|
Лига Европы
|
1/16 финала*
|
Бетис
|
0:2
|
Ноно, Кастро
|
05.11.2015
|
Лига Европы
|
Гр.турнир
|
Ливерпуль
|
0:1
|
Айб
|
12.08.2021
|
Лига конференций
|
3-й отб.турнир
|
Ракув
|
0:1
|
Гутковский
* Матчи проходили в Москве.
Сеад Хакшабанович стал третьим игроком российского клуба, исполнившим пенальти в дополнительное время еврокубкового матча. Но если зенитовцы Артем Дзюба и Роберт Мак во время исторического разгрома минского «Динамо» своими шансами воспользовались, то хавбек «Рубина» перевести игру в серию пенальти так и не сумел. А вот соперники россиян однажды не забивали в овертайме: голландец Ян Веннегор оф Хесселинк, выступавший в 2007 году за «Селтик», не сумел поразить ворота «Спартака».
Пенальти в дополнительное время еврокубков в матчах российских клубов:
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Исход
|
16.08.2018
|
Лига Европы
|
3-й отб.раунд
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Динамо Мн (д) — 8:1
|
Гол
|
16.08.2018
|
Лига Европы
|
3-й отб.раунд
|
Роберт Мак
|
Зенит
|
Динамо Мн (д) — 8:1
|
Гол
|
12.08.2021
|
Лига конференция
|
3-й отб.раунд
|
Сеад Хакшабанович
|
Рубин
|
Ракув (д) — 0:1
|
Вратарь
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