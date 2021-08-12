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«Рубин» стал восьмой командой из России, которая вылетела из еврокубков без голов

22:24
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«Рубин» вылетел из Лиги конференций, не сумев за 210 минут поразить ворота польского «Ракува». В восьмой раз в истории российская команда покинула еврокубки без забитых мячей.

По два раза такие провалы случались в 1993, 2000 и 2001 годах, а последний случай пришелся на сезон-2014/15, когда «Ростов» ничего не смог поделать с обороной «Трабзонспора».

Случаи, когда российские клубы вылетали из еврокубков, не забив ни одного гола:

Сезон

Турнир

Стадия

Команда

Соперник

Матчи

1993/94

Кубок УЕФА

1/32 финала

Локомотив

Ювентус

0:3 (г), 0:1 (д)

1993/94

Кубок УЕФА

1/32 финала

Спартак Вл

Боруссия Д

0:0 (г), 0:1 (д)

2000/01

Кубок УЕФА

1/64 финала

Алания

Амика

0:3 (д), 0:2 (г)

2000/01

Кубок УЕФА

1/64 финала

ЦСКА

Виборг

0:0 (д), 0:1 (д.в.) (г)

2001/02

Кубок УФЕА

1-й раунд

Анжи

Рейнджерс

0:1 (н)

2001/02

Кубок УЕФА

1-й раунд

Черноморец

Валенсия

0:1 (д), 0:5 (г)

2014/15

Лига Европы

4-й отб.раунд

Ростов

Трабзонспор

0:2 (г), 0:0 (д)

2021/22

Лига конференций

3-й отб.рунд

Рубин

Ракув

0:0 (г), 0:1 (д.в.) (д)

Казанцы в восьмой раз уступили в домашнем матче еврокубков.

Три неудачи в начале прошлого десятилетия были зафиксированы в Москве, а побед в столице Татарстана до «Ракува» добивались только четыре команды — венский «Рапид», «Парма», «Твенте» и Ливерпуль".

Домашние поражения «Рубина» в еврокубках:

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

Голы

26.08.2004

Кубок УЕФА

2-й отб.раунд

Рапид В

0:3

Глинка, Кинцл, Хофман

14.09.2006

Кубок УЕФА

1-й раунд

Парма

0:1

Дессена

17.02.2011

Лига Европы

1/16 финала

Твенте

0:2

Л.де Йонг, Висгерхоф

14.02.2012

Лига Европы

1/16 финала*

Олимпиакос П

0:1

Фустер

21.02.2013

Лига Европы

1/16 финала*

Атлетико

0:1

Фалькао

27.02.2014

Лига Европы

1/16 финала*

Бетис

0:2

Ноно, Кастро

05.11.2015

Лига Европы

Гр.турнир

Ливерпуль

0:1

Айб

12.08.2021

Лига конференций

3-й отб.турнир

Ракув

0:1

Гутковский

* Матчи проходили в Москве.

Сеад Хакшабанович стал третьим игроком российского клуба, исполнившим пенальти в дополнительное время еврокубкового матча. Но если зенитовцы Артем Дзюба и Роберт Мак во время исторического разгрома минского «Динамо» своими шансами воспользовались, то хавбек «Рубина» перевести игру в серию пенальти так и не сумел. А вот соперники россиян однажды не забивали в овертайме: голландец Ян Веннегор оф Хесселинк, выступавший в 2007 году за «Селтик», не сумел поразить ворота «Спартака».

Пенальти в дополнительное время еврокубков в матчах российских клубов:

Дата

Турнир

Стадия

Игрок

Клуб

Матч

Исход

16.08.2018

Лига Европы

3-й отб.раунд

Артем Дзюба

Зенит

Динамо Мн (д) — 8:1

Гол

16.08.2018

Лига Европы

3-й отб.раунд

Роберт Мак

Зенит

Динамо Мн (д) — 8:1

Гол

12.08.2021

Лига конференция

3-й отб.раунд

Сеад Хакшабанович

Рубин

Ракув (д) — 0:1

Вратарь

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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