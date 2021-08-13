Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в четверг вечером оказался на ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций «Рубин» — «Ракув» (0:1). Те, кто следил за телетрансляцией игры, в середине первого тайма могли видеть венгра, сидевшего на трибуне, — с женой Каталин Кульчар, арбитром ФИФА, и своим заместителем Дьердем Рингом. Что привело их в Казань?

Виктор Кашшаи. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»

Дело в том, что матч судил Томаш Богнар, друг Кашшаи, с которым они знакомы лет 20 и вместе не раз работали на играх разных турниров в Венгрии и других странах. Богнар входил в бригады Кашшаи как в роли резервного, так и одного из ассистентов (как и Ринг).

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Виктор Кашшаи в одной бригаде с Томашом Богнаром.

«Рубин» при таком скоплении венгерских судей на поле и на трибуне проиграл и выбыл из еврокубков. А к Богнару в ходе матча возникли вопросы по поводу удаления Ильи Самошникова и назначения на последней минуте 11-метрового удара, который не реализовал Сеад Хакшабанович.