«Рубин» — «Ракув»: стартовые составы команды на матч Лиги конференций
17:45
Стали известны стартовые составы на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций «Рубин» — «Ракув».
«Рубин»: Дюпин, Вл. Игнатьев, Уремович, Бегич, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков, Кварацхелия.
«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк, Папаникулау, Полетанович, Кун, Лопес, Муселик, Цебуля.
Встреча состоится 12 августа в Казани. Начало — в 19:00 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 0:0.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033084--rubin-vs-rakow/?iv=true
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