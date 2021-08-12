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«Рубин» — «Ракув»: стартовые составы команды на матч Лиги конференций

17:45
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Стали известны стартовые составы на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций «Рубин» — «Ракув».

«Рубин»: Дюпин, Вл. Игнатьев, Уремович, Бегич, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков, Кварацхелия.

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк, Папаникулау, Полетанович, Кун, Лопес, Муселик, Цебуля.

Встреча состоится 12 августа в Казани. Начало — в 19:00 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 0:0.

Рубин — Ракув

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033084--rubin-vs-rakow/?iv=true

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