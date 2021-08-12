«Рубин» и «Ракув» не забили ни одного гола за 180 минут

В эти минуты в Казани проходит матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Рубином» и «Ракувом».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Командам предстоит сыграть дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то будет назначена серия пенальти.

Первый матч прошел в польской Ченстохове 5 августа и завершился со счетом 0:0. Таким образом, команды за 180 минут противостояния не забили ни одного гола.