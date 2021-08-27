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«Рома» сыграет с «Зарей» в группе Лиги конференций, «Тоттенхэм» — с «Ренном» и «Витессом». Итоги жеребьевки

15:00
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Сегодня, 27 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового турнира Лиги конференций сезона-2020/21.

Российских команд среди участников нет. Не смогли пройти отборочный турнир «Сочи» и «Рубин».

Полностью состав групп выглядит следующим образом.

Группа A

ЛАСК (Австрия)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
«Алашкерт» (Армения)
ХИК (Финляндия)

Группа B

«Гент» (Бельгия)
«Партизан (Сербия)
«Флора» (Эстония)
«Анортосис» (Кипр)

Группа C

«Рома» (Италия)
«Заря» (Украина)
ЦСКА (София, Болгария)
«Буде-Глимт» (Норвегия)

Группа D

«АЗ» (Нидерланды)
ЧФР (Румыния)
«Яблонец» (Чехия)
«Раннерс» (Дания)

Группа E

«Славия» (Чехия)
«Фейеноорд» (Нидерланды)
«Унион» (Германия)
«Маккаби» (Хайфа, Израиль)

Группа F

«Копенгаген» (Дания)
ПАОК (Греция)
«Слован» (Братислава, Словакия)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

Группа G

«Тоттенхэм» (Англия)
«Ренн» (Франция)
«Витесс» (Нидерланды)
«Мура» (Словения)

Группа H

«Базель» (Швейцария)
«Карабах» (Азербайджан)
«Кайрат» (Казахстан)
«Омония» (Кипр)

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Александр Кравченко все материалы автора

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