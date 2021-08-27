«Рома» сыграет с «Зарей» в группе Лиги конференций, «Тоттенхэм» — с «Ренном» и «Витессом». Итоги жеребьевки
Сегодня, 27 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового турнира Лиги конференций сезона-2020/21.
Российских команд среди участников нет. Не смогли пройти отборочный турнир «Сочи» и «Рубин».
Полностью состав групп выглядит следующим образом.
Группа A
ЛАСК (Австрия)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
«Алашкерт» (Армения)
ХИК (Финляндия)
Группа B
«Гент» (Бельгия)
«Партизан (Сербия)
«Флора» (Эстония)
«Анортосис» (Кипр)
Группа C
«Рома» (Италия)
«Заря» (Украина)
ЦСКА (София, Болгария)
«Буде-Глимт» (Норвегия)
Группа D
«АЗ» (Нидерланды)
ЧФР (Румыния)
«Яблонец» (Чехия)
«Раннерс» (Дания)
Группа E
«Славия» (Чехия)
«Фейеноорд» (Нидерланды)
«Унион» (Германия)
«Маккаби» (Хайфа, Израиль)
Группа F
«Копенгаген» (Дания)
ПАОК (Греция)
«Слован» (Братислава, Словакия)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
Группа G
«Тоттенхэм» (Англия)
«Ренн» (Франция)
«Витесс» (Нидерланды)
«Мура» (Словения)
Группа H
«Базель» (Швейцария)
«Карабах» (Азербайджан)
«Кайрат» (Казахстан)
«Омония» (Кипр)
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