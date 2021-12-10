«Рома» одержала победу над софийским ЦСКА (3:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги конференций.

Римляне смогли поразить ворота соперника в 20-й встрече европейских кубков подряд, сообщает Opta Paolo. Таким образом, «Рома» стала первым итальянским клубом с 1997 года, которому это удалось.

Напомним, что с 1996 по 1997 год серия «Ювентуса» с забитыми мячами в еврокубках продлилась 21 игру.

По итогам группового этапа «Рома» набрала 13 очков и с первого места в группе C вышла в плей-офф Лиги конференций. ЦСКА с одним очком занял четвертую позицию в группе и вылетел из турнира.