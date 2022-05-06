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«Рома» — «Лестер»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
5 мая. «Рома» — «Лестер» — 1:0.
Фото Reuters

«Рома» выиграла у «Лестера» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Игра прошла в Италии.

Автором единственного гола стал нападающий Тэмми Абрахам. На 11-й минуте он забил головой после подачи углового в исполнении Лоренцо Пеллегрини.

В первом матче, который прошел в Англии, команды сыграли вничью (1:1), поэтому в финал прошла «Рома». В другом полуфинале «Фейеноорд» переиграл «Марсель».

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

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