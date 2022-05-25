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25 мая, 23:56

«Рома» выиграла первый в истории розыгрыш Лиги конференций

«Рома» победила «Фейеноорд» в финале Лиги конференций
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
25 мая. «Рома» — «Фейеноорд» — 1:0.
Фото Reuters

«Рома» выиграла первый в истории розыгрыш Лиги конференций. В финале нового еврокубка команда из Рима победила голладнский «Фейеноорд» со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал полузащитник Николо Дзаньоло, который отличился в первом тайме.

Также в первой половине травму получил полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, который был сразу же заменен.

Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов появился на поле в концовке встречи.

За «Фейеноорд» полтора тайма отыграл полузащитник Гус Тил, права на которого принадлежат «Спартаку».

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выигрывал финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Ранее он с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, а с «Интером» и «Порту» — Лигу чемпионов.

Лига конференций. Финал
25 мая, 22:00. Arena Kombetare (Тирана)
Рома
1:0
Фейеноорд
Голы
Дзаньоло, 32 (1:0)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп (Винья, 89) Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини Кристанте Пеллегрини Залевски (Спинаццола, 67) Мхитарян (Сержиу Оливейра, 17) Абрахам (Шомуродов, 89) Дзаньоло (Верету, 67)
Фейеноорд
Бейло Гертрайда Сенеси Маласиа (Джаханбахш, 88) Траунер (Педерсен, 74) Оркун Кекчю (Волемарк, 88) Эурснес Тил (Торнстра, 59) Синистерра Нелсон (Линссен, 74) Дессерс
Предупреждения
Пеллегрини 37’, Залевски 66’, Руй Патрисиу 84’, Спинаццола 90+4’  -  Траунер 25’
Судьи
Ковач (Румыния)

ФК Рома
ФК Фейеноорд
Жозе Моуринью
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Моуринью стал первым тренером, который выиграл финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
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