«Рома» выиграла первый в истории розыгрыш Лиги конференций. В финале нового еврокубка команда из Рима победила голладнский «Фейеноорд» со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал полузащитник Николо Дзаньоло, который отличился в первом тайме.

Также в первой половине травму получил полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, который был сразу же заменен.

Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов появился на поле в концовке встречи.

За «Фейеноорд» полтора тайма отыграл полузащитник Гус Тил, права на которого принадлежат «Спартаку».

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выигрывал финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Ранее он с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, а с «Интером» и «Порту» — Лигу чемпионов.