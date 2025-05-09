Джеймс: «Челси» в очередном финале, и мы ожидаем победы в Лиге конференций»

Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал победу над «Юргорденом» (1:0) и выход в финал Лиги конференций.

«Мы рады. Мы в очередном финале, но, наверное, мы и ожидали этого, выходя на матч. Также мы ожидаем и победы в этом турнире. Это стало бы большим достижением», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеймса.

«Челси» в финале Лиги конференций-2025 сыграет против «Бетиса» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.