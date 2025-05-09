Рикардо Родригес: «Не могу сказать, что сыграло решающую роль в ответном матче с «Фиорентиной»

Защитник «Бетиса» Рикардо Родригес прокомментировал выход в финал Лиги конференций. В четверг, 8 мая, испанская команда в ответном матче 1/2 финала сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2 д.в.).

«Мы заслужили победу. Не могу сказать, что сыграло решающую роль, потому что «Фиорентина» тоже провела отличный матч, но я думаю, что у нас было что-то еще, какой-то экстра-фактор. Мы набрали приличный ход, а когда ты в хорошей форме, легче выигрывать матчи», — цитирует пресс-служба УЕФА Родригеса.

В финале Лиги конференций «Бетис» встретится с «Челси» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.