Рейтинг УЕФА: Россия упала на 34-е место

Несмотря на победу «Сочи», которая принесла еще одно рейтинговое очко, Россия опустилась на 34-е место в таблице коэффициентов текущего сезона.

Сильно расстраиваться не нужно — еще четыре наших команды («Зенит», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин») пока не провели ни одного матча.

Некоторые страны уже успели потерять всех представителей. Непривычно видеть среди неудачников сезона Белоруссию. Кроме нее остались без своих клубов Черногория, Лихтенштейн, Андорра и Сан-Марино.

По итогам последних пяти сезонов Россия остается восьмой. А вот в рейтинге, учитывающем итоги четырех лет, мы дали обойти себя Хорватии.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 0 4 4 2. Сочи ЛК 2 0 2 3. Локомотив ЛЕ 0 0 0 Рубин ЛК 0 0 0 Спартак ЛЧ 0 0 0

Всего: 6 очков, 5 команд, коэффициент 1,200, 34-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 67,855 2. Испания 60,856 3. Германия 51,427 4. Италия 46,14 5. Португалия 32,466 6. Франция 31,498 7. Голландия 28,7 8. Шотландия 25,7 9. Бельгия 22,4 10. Украина 20,5 11. Сербия 19,125 12. Австрия 19 13. Хорватия 18,15 14. Россия 17,782 15. Норвегия 17,125

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Очки Сумма Клубы 1. Англия 20,071 22,642 18,571 24,357 2,285 16 87,926 7 (7*) 2. Испания 19,714 19,571 18,928 19,5 2,857 20 80,57 7 (7) 3. Италия 17,333 12,642 14,928 16,285 2,285 16 63,473 7 (7) 4. Германия 9,857 15,214 18,714 15,214 2,285 16 61,284 7 (7) 5. Франция 11,5 10,583 11,666 7,916 1,333 8 42,998 6 (6) 6. Португалия 9,666 10,9 10,3 9,6 1,666 10 42,132 6 (6) 7. Голландия 2,9 8,6 9,4 9,2 1,5 7,5 31,6 5 (5) 8. Россия 12,6 7,583 4,666 4,333 1,2 6 30,382 5 (5) 9. Шотландия 4 6,75 9,75 8,5 0,7 3,5 29,7 5 (5) 10. Австрия 9,75 6,2 5,8 6,7 0,3 1,5 28,75 5 (4) 11. Украина 8 5,6 7,2 6,8 0,9 4,5 28,5 5 (4) 12. Сербия 6,375 6 6 5,5 1,625 6,5 25,5 4 (4) 13. Бельгия 2,6 7,8 7,6 6 1 5 25 5 (5) 14. Хорватия 5,125 5,75 4,375 5,9 2,125 8,5 23,275 4 (3) 15. Швейцария 6,5 3,9 6,4 5,125 1,125 4,5 23,05 4 (3) 16. Кипр 7 6,125 5,125 4 0,625 2,5 22,875 4 (3) 17. Чехия 5,5 6,5 2,5 6,6 0,8 4 21,9 5 (4) 18. Турция 6,8 5,5 5 3,1 1,2 6 21,6 5 (5) 19. Греция 5,1 5,1 4,9 5,1 1 4 21,2 4 (2) 20. Норвегия 4 5,375 3,75 6,5 1,5 6 21,125 4 (3) 21. Дания 5,25 4,875 5,125 4,125 0,8 4 20,175 5 (4) 22. Швеция 5,375 4,125 5,75 2,5 2 8 19,75 4 (3) 23. Израиль 5,625 2,625 2,375 7 1,625 6,5 19,25 4 (3) 24. Болгария 4 4 4,125 4 1,375 5,5 17,5 4 (3) 25. Румыния 2,9 2,375 5,875 3,75 1,375 5,5 16,275 4 (1) 26. Венгрия 1,625 3,25 4,5 4,25 2 8 15,625 4 (2) 27. Казахстан 4,25 4,25 3,375 1 1,375 5,5 14,25 4 (4) 28. Словения 4,625 3,125 2 2,25 2,125 8,5 14,125 4 (3) 29. Азербайджан 4,375 2,375 3,375 2,5 1 4 13,625 4 (2) 30. Польша 2,875 2,25 2,125 4 2,25 9 13,5 4 (3) 31. Словакия 1,875 5,125 3 1,5 1,5 6 13 4 (3) 32. Белоруссия 3,25 5 2,5 1,5 0,25 1 12,5 4 (0) 33. Литва 2,375 2,625 1,625 1,625 1,5 6 9,75 4 (1) 34. Босния 1,375 2 1,5 2,625 1,5 6 9 4 (1) 35. Люксембург 0,875 2,625 3 1 0,75 3 8,25 4 (1) 36. Латвия 0,75 1,625 2,25 1,375 2,125 8,5 8,125 4 (2) 37. Албания 2,625 1 0,75 2 1,625 6,5 8 4 (2) 38. Косово 0 2,5 1,5 1,833 2 6 7,833 3 (1) 39. Сев.Ирландия 0,75 0,5 2,375 2,833 1,375 5,5 7,833 4 (2) 40. Молдавия 2,75 1,125 0,75 1,375 1,75 7 7,75 4 (1) 41. Армения 0,625 1,5 2,75 1,375 1,125 4,5 7,375 4 (1) 42. Ирландия 1,125 1 1,25 1,875 2 8 7,25 4 (3) 43. Финляндия 1,25 0,875 1,625 1,375 1,875 7,5 7 4 (2) 44. Сев.Македония 3,125 1 0,5 1,75 0,625 2,5 7 4 (1) 45. Фареры 0,75 1,125 1,125 2,75 1,166 3,5 6,916 3 (1) 46. Грузия 0,125 1,625 2,25 1,75 1,125 4,5 6,875 4 (1) 47. Мальта 1,375 1,5 0,75 1,5 1,625 6,5 6,75 4 (1) 48. Лихтенштейн 2 1,5 2,5 0,5 0 0 6,5 1 (0) 49. Исландия 1,125 1,5 0,625 0,625 1,5 6 5,375 4 (1) 50. Уэльс 0,5 1 1 1,5 1,25 5 5,25 4 (1) 51. Гибралтар 0,5 1 1 1,666 0,75 3 4,916 4 (1) 52. Черногория 1,125 0,375 1 1,625 0,75 3 4,875 4 (0) 53. Эстония 0,625 0,5 0,875 1,375 1,333 4 4,708 3 (1) 54. Андорра 0,166 0,833 1,5 0,666 1,5 4,5 4,665 3 (0) 55. Сан-Марино 0,166 0,5 0 0,5 0,166 0,5 1,332 3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.