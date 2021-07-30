Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

Рейтинг УЕФА: Россия упала на 34-е место

01:14
29 июля. «Кешля» — «Сочи» — 2:4. Фото Twitter
29 июля. «Кешля» — «Сочи» — 2:4. Фото Twitter
Теги:

Несмотря на победу «Сочи», которая принесла еще одно рейтинговое очко, Россия опустилась на 34-е место в таблице коэффициентов текущего сезона.

&laquo;Сочи&raquo; вышел в&nbsp;3-й отборочный раунд Лиги конференций.«Сочи» забил четыре мяча в Азербайджане и работает на рейтинг России. Но дальше будет труднее

Сильно расстраиваться не нужно — еще четыре наших команды («Зенит», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин») пока не провели ни одного матча.

Некоторые страны уже успели потерять всех представителей. Непривычно видеть среди неудачников сезона Белоруссию. Кроме нее остались без своих клубов Черногория, Лихтенштейн, Андорра и Сан-Марино.

По итогам последних пяти сезонов Россия остается восьмой. А вот в рейтинге, учитывающем итоги четырех лет, мы дали обойти себя Хорватии.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

0

4

4

2. Сочи

ЛК

2

0

2

3. Локомотив

ЛЕ

0

0

0

Рубин

ЛК

0

0

0

Спартак

ЛЧ

0

0

0

Всего: 6 очков, 5 команд, коэффициент 1,200, 34-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия

67,855

2. Испания

60,856

3. Германия

51,427

4. Италия

46,14

5. Португалия

32,466

6. Франция

31,498

7. Голландия

28,7

8. Шотландия

25,7

9. Бельгия

22,4

10. Украина

20,5

11. Сербия

19,125

12. Австрия

19

13. Хорватия

18,15

14. Россия

17,782

15. Норвегия

17,125

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Очки

Сумма

Клубы

1. Англия

20,071

22,642

18,571

24,357

2,285

16

87,926

7 (7*)

2. Испания

19,714

19,571

18,928

19,5

2,857

20

80,57

7 (7)

3. Италия

17,333

12,642

14,928

16,285

2,285

16

63,473

7 (7)

4. Германия

9,857

15,214

18,714

15,214

2,285

16

61,284

7 (7)

5. Франция

11,5

10,583

11,666

7,916

1,333

8

42,998

6 (6)

6. Португалия

9,666

10,9

10,3

9,6

1,666

10

42,132

6 (6)

7. Голландия

2,9

8,6

9,4

9,2

1,5

7,5

31,6

5 (5)

8. Россия

12,6

7,583

4,666

4,333

1,2

6

30,382

5 (5)

9. Шотландия

4

6,75

9,75

8,5

0,7

3,5

29,7

5 (5)

10. Австрия

9,75

6,2

5,8

6,7

0,3

1,5

28,75

5 (4)

11. Украина

8

5,6

7,2

6,8

0,9

4,5

28,5

5 (4)

12. Сербия

6,375

6

6

5,5

1,625

6,5

25,5

4 (4)

13. Бельгия

2,6

7,8

7,6

6

1

5

25

5 (5)

14. Хорватия

5,125

5,75

4,375

5,9

2,125

8,5

23,275

4 (3)

15. Швейцария

6,5

3,9

6,4

5,125

1,125

4,5

23,05

4 (3)

16. Кипр

7

6,125

5,125

4

0,625

2,5

22,875

4 (3)

17. Чехия

5,5

6,5

2,5

6,6

0,8

4

21,9

5 (4)

18. Турция

6,8

5,5

5

3,1

1,2

6

21,6

5 (5)

19. Греция

5,1

5,1

4,9

5,1

1

4

21,2

4 (2)

20. Норвегия

4

5,375

3,75

6,5

1,5

6

21,125

4 (3)

21. Дания

5,25

4,875

5,125

4,125

0,8

4

20,175

5 (4)

22. Швеция

5,375

4,125

5,75

2,5

2

8

19,75

4 (3)

23. Израиль

5,625

2,625

2,375

7

1,625

6,5

19,25

4 (3)

24. Болгария

4

4

4,125

4

1,375

5,5

17,5

4 (3)

25. Румыния

2,9

2,375

5,875

3,75

1,375

5,5

16,275

4 (1)

26. Венгрия

1,625

3,25

4,5

4,25

2

8

15,625

4 (2)

27. Казахстан

4,25

4,25

3,375

1

1,375

5,5

14,25

4 (4)

28. Словения

4,625

3,125

2

2,25

2,125

8,5

14,125

4 (3)

29. Азербайджан

4,375

2,375

3,375

2,5

1

4

13,625

4 (2)

30. Польша

2,875

2,25

2,125

4

2,25

9

13,5

4 (3)

31. Словакия

1,875

5,125

3

1,5

1,5

6

13

4 (3)

32. Белоруссия

3,25

5

2,5

1,5

0,25

1

12,5

4 (0)

33. Литва

2,375

2,625

1,625

1,625

1,5

6

9,75

4 (1)

34. Босния

1,375

2

1,5

2,625

1,5

6

9

4 (1)

35. Люксембург

0,875

2,625

3

1

0,75

3

8,25

4 (1)

36. Латвия

0,75

1,625

2,25

1,375

2,125

8,5

8,125

4 (2)

37. Албания

2,625

1

0,75

2

1,625

6,5

8

4 (2)

38. Косово

0

2,5

1,5

1,833

2

6

7,833

3 (1)

39. Сев.Ирландия

0,75

0,5

2,375

2,833

1,375

5,5

7,833

4 (2)

40. Молдавия

2,75

1,125

0,75

1,375

1,75

7

7,75

4 (1)

41. Армения

0,625

1,5

2,75

1,375

1,125

4,5

7,375

4 (1)

42. Ирландия

1,125

1

1,25

1,875

2

8

7,25

4 (3)

43. Финляндия

1,25

0,875

1,625

1,375

1,875

7,5

7

4 (2)

44. Сев.Македония

3,125

1

0,5

1,75

0,625

2,5

7

4 (1)

45. Фареры

0,75

1,125

1,125

2,75

1,166

3,5

6,916

3 (1)

46. Грузия

0,125

1,625

2,25

1,75

1,125

4,5

6,875

4 (1)

47. Мальта

1,375

1,5

0,75

1,5

1,625

6,5

6,75

4 (1)

48. Лихтенштейн

2

1,5

2,5

0,5

0

0

6,5

1 (0)

49. Исландия

1,125

1,5

0,625

0,625

1,5

6

5,375

4 (1)

50. Уэльс

0,5

1

1

1,5

1,25

5

5,25

4 (1)

51. Гибралтар

0,5

1

1

1,666

0,75

3

4,916

4 (1)

52. Черногория

1,125

0,375

1

1,625

0,75

3

4,875

4 (0)

53. Эстония

0,625

0,5

0,875

1,375

1,333

4

4,708

3 (1)

54. Андорра

0,166

0,833

1,5

0,666

1,5

4,5

4,665

3 (0)

55. Сан-Марино

0,166

0,5

0

0,5

0,166

0,5

1,332

3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Читайте также

Дефицитное золото для России: итоги 29 июля на Олимпиаде в Токио
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
«Было много недовольных решением взять Марту на Олимпиаду». Главный тренер — о геройстве Мартьяновой
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры