Рейтинг УЕФА: Россия упала на 34-е место
Несмотря на победу «Сочи», которая принесла еще одно рейтинговое очко, Россия опустилась на 34-е место в таблице коэффициентов текущего сезона.
Сильно расстраиваться не нужно — еще четыре наших команды («Зенит», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин») пока не провели ни одного матча.
Некоторые страны уже успели потерять всех представителей. Непривычно видеть среди неудачников сезона Белоруссию. Кроме нее остались без своих клубов Черногория, Лихтенштейн, Андорра и Сан-Марино.
По итогам последних пяти сезонов Россия остается восьмой. А вот в рейтинге, учитывающем итоги четырех лет, мы дали обойти себя Хорватии.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
2. Сочи
|
ЛК
|
2
|
0
|
2
|
3. Локомотив
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
Рубин
|
ЛК
|
0
|
0
|
0
|
Спартак
|
ЛЧ
|
0
|
0
|
0
Всего: 6 очков, 5 команд, коэффициент 1,200, 34-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|
1. Англия
|
67,855
|
2. Испания
|
60,856
|
3. Германия
|
51,427
|
4. Италия
|
46,14
|
5. Португалия
|
32,466
|
6. Франция
|
31,498
|
7. Голландия
|
28,7
|
8. Шотландия
|
25,7
|
9. Бельгия
|
22,4
|
10. Украина
|
20,5
|
11. Сербия
|
19,125
|
12. Австрия
|
19
|
13. Хорватия
|
18,15
|
14. Россия
|
17,782
|
15. Норвегия
|
17,125
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)
|
Страна
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
21/22
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Англия
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
24,357
|
2,285
|
16
|
87,926
|
7 (7*)
|
2. Испания
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
19,5
|
2,857
|
20
|
80,57
|
7 (7)
|
3. Италия
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
16,285
|
2,285
|
16
|
63,473
|
7 (7)
|
4. Германия
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
15,214
|
2,285
|
16
|
61,284
|
7 (7)
|
5. Франция
|
11,5
|
10,583
|
11,666
|
7,916
|
1,333
|
8
|
42,998
|
6 (6)
|
6. Португалия
|
9,666
|
10,9
|
10,3
|
9,6
|
1,666
|
10
|
42,132
|
6 (6)
|
7. Голландия
|
2,9
|
8,6
|
9,4
|
9,2
|
1,5
|
7,5
|
31,6
|
5 (5)
|
8. Россия
|
12,6
|
7,583
|
4,666
|
4,333
|
1,2
|
6
|
30,382
|
5 (5)
|
9. Шотландия
|
4
|
6,75
|
9,75
|
8,5
|
0,7
|
3,5
|
29,7
|
5 (5)
|
10. Австрия
|
9,75
|
6,2
|
5,8
|
6,7
|
0,3
|
1,5
|
28,75
|
5 (4)
|
11. Украина
|
8
|
5,6
|
7,2
|
6,8
|
0,9
|
4,5
|
28,5
|
5 (4)
|
12. Сербия
|
6,375
|
6
|
6
|
5,5
|
1,625
|
6,5
|
25,5
|
4 (4)
|
13. Бельгия
|
2,6
|
7,8
|
7,6
|
6
|
1
|
5
|
25
|
5 (5)
|
14. Хорватия
|
5,125
|
5,75
|
4,375
|
5,9
|
2,125
|
8,5
|
23,275
|
4 (3)
|
15. Швейцария
|
6,5
|
3,9
|
6,4
|
5,125
|
1,125
|
4,5
|
23,05
|
4 (3)
|
16. Кипр
|
7
|
6,125
|
5,125
|
4
|
0,625
|
2,5
|
22,875
|
4 (3)
|
17. Чехия
|
5,5
|
6,5
|
2,5
|
6,6
|
0,8
|
4
|
21,9
|
5 (4)
|
18. Турция
|
6,8
|
5,5
|
5
|
3,1
|
1,2
|
6
|
21,6
|
5 (5)
|
19. Греция
|
5,1
|
5,1
|
4,9
|
5,1
|
1
|
4
|
21,2
|
4 (2)
|
20. Норвегия
|
4
|
5,375
|
3,75
|
6,5
|
1,5
|
6
|
21,125
|
4 (3)
|
21. Дания
|
5,25
|
4,875
|
5,125
|
4,125
|
0,8
|
4
|
20,175
|
5 (4)
|
22. Швеция
|
5,375
|
4,125
|
5,75
|
2,5
|
2
|
8
|
19,75
|
4 (3)
|
23. Израиль
|
5,625
|
2,625
|
2,375
|
7
|
1,625
|
6,5
|
19,25
|
4 (3)
|
24. Болгария
|
4
|
4
|
4,125
|
4
|
1,375
|
5,5
|
17,5
|
4 (3)
|
25. Румыния
|
2,9
|
2,375
|
5,875
|
3,75
|
1,375
|
5,5
|
16,275
|
4 (1)
|
26. Венгрия
|
1,625
|
3,25
|
4,5
|
4,25
|
2
|
8
|
15,625
|
4 (2)
|
27. Казахстан
|
4,25
|
4,25
|
3,375
|
1
|
1,375
|
5,5
|
14,25
|
4 (4)
|
28. Словения
|
4,625
|
3,125
|
2
|
2,25
|
2,125
|
8,5
|
14,125
|
4 (3)
|
29. Азербайджан
|
4,375
|
2,375
|
3,375
|
2,5
|
1
|
4
|
13,625
|
4 (2)
|
30. Польша
|
2,875
|
2,25
|
2,125
|
4
|
2,25
|
9
|
13,5
|
4 (3)
|
31. Словакия
|
1,875
|
5,125
|
3
|
1,5
|
1,5
|
6
|
13
|
4 (3)
|
32. Белоруссия
|
3,25
|
5
|
2,5
|
1,5
|
0,25
|
1
|
12,5
|
4 (0)
|
33. Литва
|
2,375
|
2,625
|
1,625
|
1,625
|
1,5
|
6
|
9,75
|
4 (1)
|
34. Босния
|
1,375
|
2
|
1,5
|
2,625
|
1,5
|
6
|
9
|
4 (1)
|
35. Люксембург
|
0,875
|
2,625
|
3
|
1
|
0,75
|
3
|
8,25
|
4 (1)
|
36. Латвия
|
0,75
|
1,625
|
2,25
|
1,375
|
2,125
|
8,5
|
8,125
|
4 (2)
|
37. Албания
|
2,625
|
1
|
0,75
|
2
|
1,625
|
6,5
|
8
|
4 (2)
|
38. Косово
|
0
|
2,5
|
1,5
|
1,833
|
2
|
6
|
7,833
|
3 (1)
|
39. Сев.Ирландия
|
0,75
|
0,5
|
2,375
|
2,833
|
1,375
|
5,5
|
7,833
|
4 (2)
|
40. Молдавия
|
2,75
|
1,125
|
0,75
|
1,375
|
1,75
|
7
|
7,75
|
4 (1)
|
41. Армения
|
0,625
|
1,5
|
2,75
|
1,375
|
1,125
|
4,5
|
7,375
|
4 (1)
|
42. Ирландия
|
1,125
|
1
|
1,25
|
1,875
|
2
|
8
|
7,25
|
4 (3)
|
43. Финляндия
|
1,25
|
0,875
|
1,625
|
1,375
|
1,875
|
7,5
|
7
|
4 (2)
|
44. Сев.Македония
|
3,125
|
1
|
0,5
|
1,75
|
0,625
|
2,5
|
7
|
4 (1)
|
45. Фареры
|
0,75
|
1,125
|
1,125
|
2,75
|
1,166
|
3,5
|
6,916
|
3 (1)
|
46. Грузия
|
0,125
|
1,625
|
2,25
|
1,75
|
1,125
|
4,5
|
6,875
|
4 (1)
|
47. Мальта
|
1,375
|
1,5
|
0,75
|
1,5
|
1,625
|
6,5
|
6,75
|
4 (1)
|
48. Лихтенштейн
|
2
|
1,5
|
2,5
|
0,5
|
0
|
0
|
6,5
|
1 (0)
|
49. Исландия
|
1,125
|
1,5
|
0,625
|
0,625
|
1,5
|
6
|
5,375
|
4 (1)
|
50. Уэльс
|
0,5
|
1
|
1
|
1,5
|
1,25
|
5
|
5,25
|
4 (1)
|
51. Гибралтар
|
0,5
|
1
|
1
|
1,666
|
0,75
|
3
|
4,916
|
4 (1)
|
52. Черногория
|
1,125
|
0,375
|
1
|
1,625
|
0,75
|
3
|
4,875
|
4 (0)
|
53. Эстония
|
0,625
|
0,5
|
0,875
|
1,375
|
1,333
|
4
|
4,708
|
3 (1)
|
54. Андорра
|
0,166
|
0,833
|
1,5
|
0,666
|
1,5
|
4,5
|
4,665
|
3 (0)
|
55. Сан-Марино
|
0,166
|
0,5
|
0
|
0,5
|
0,166
|
0,5
|
1,332
|
3 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
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