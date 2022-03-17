На 90+8-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги конференций «Ренн» — «Лестер» (2:1) арбитр Тасос Сидиропулос принял верное решение, не наказав гостей 11-метровым ударом.

В том эпизоде после розыгрыша штрафного удара мяч был отправлен в штрафную площадь английской команды. Харви Барнс выиграл верховое единоборство, ударил по мячу головой и отправил его точно в руку партнеру по команде.

«Ренн» — «Лестер». Скриншот трансляции.

«Ренн» — «Лестер». Скриншот трансляции.

Рука находилась в неестественном положении — была вытянута в сторону и поднята чуть выше плеча. Но в такой ситуации в соответствии с современной трактовкой пенальти не назначается, потому что мяч попал в своего игрока.

В первом матче «Лестер» победил со счетом 2:0. Англичане прошли в 1/4 финала.