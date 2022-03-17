Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

17 марта, 23:15

«Ренн» — «Лестер»: судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей, хотя рука была отставлена

Судья матча «Ренн» — «Лестер» правильно не назначил пенальти в ворота гостей
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Ренн» — «Лестер».
Фото Скриншот трансляции.

На 90+8-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги конференций «Ренн» — «Лестер» (2:1) арбитр Тасос Сидиропулос принял верное решение, не наказав гостей 11-метровым ударом.

В том эпизоде после розыгрыша штрафного удара мяч был отправлен в штрафную площадь английской команды. Харви Барнс выиграл верховое единоборство, ударил по мячу головой и отправил его точно в руку партнеру по команде.

«Ренн» — «Лестер». Фото Скриншот трансляции.
«Ренн» — «Лестер».
Скриншот трансляции.
«Ренн» — «Лестер». Фото Скриншот трансляции.
«Ренн» — «Лестер».
Скриншот трансляции.

Рука находилась в неестественном положении — была вытянута в сторону и поднята чуть выше плеча. Но в такой ситуации в соответствии с современной трактовкой пенальти не назначается, потому что мяч попал в своего игрока.

В первом матче «Лестер» победил со счетом 2:0. Англичане прошли в 1/4 финала.

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:1
Лестер
Голы
Буриго, 8 (1:0), Фофана, 51 (1:1), Тэ, 76 (2:1)
Ренн
Доган Алемдар Трюффер (Мелинг, 76) Агерд Траоре Омари Сантамария Буриго Майер Мартен (Тэ, 58) Террье (Гирасси, 68) Лаборд (Чауна, 76)
Лестер
Шмейхель Джастин Фофана (Рикарду Перейра, 78) Амарти Томас Барнс Тилеманс Олбрайтон (Лукман, 12, Вестергор, 78) Дьюсбери-Холл Ндиди (Мэддисон, 60) Ихеаначо
Предупреждения
Лаборд 47’, Агерд 71’, Буриго 75’, Омари 90+6’  -  Ихеаначо 90+5’, Мэддисон 90+8’
Судьи
Сидиропулос (Греция)
Лига конференций
ФК Лестер
ФК Ренн
0
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Базель» проиграл «Марселю» и вылетел из Лиги конференций, Чалов получил желтую

ПСВ разгромил «Копенгаген», «Ренн» победил «Лестер» в 1/8 финала Лиги конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости