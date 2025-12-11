Расписание матчей Лиги конференций на 11 декабря

Матчи 5-го тура общего этапа Лиги конференций состоятся в четверг, 11 декабря. Первые девять матчей стартуют в 20.45 по московскому времени, остальные — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги конференций 11 декабря

Начало матчей — по московскому времени.

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