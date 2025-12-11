Расписание матчей Лиги конференций на 11 декабря
Матчи 5-го тура общего этапа Лиги конференций пройдут 11 декабря
Матчи 5-го тура общего этапа Лиги конференций состоятся в четверг, 11 декабря. Первые девять матчей стартуют в 20.45 по московскому времени, остальные — в 23.00 мск.
Расписание матчей Лиги конференций 11 декабря
- 20.45. «Университатя» — «Спарта»
- 20.45. «Хекен» — «АЕК Л»
- 20.45. «Самсунспор» — АЕК
- 20.45. «Ягеллония» — «Райо Вальекано»
- 20.45. «Шкендия» — «Слован»
- 20.45. «Дрита» — «АЗ»
- 20.45. «Ноа» — «Легия»
- 20.45. «Брейдаблик» — «Шемрок Роверс»
- 20.45. «Фиорентина» — «Динамо» Киев
- 23.00. «Лех» — «Майнц»
- 23.00. «Рапид» — «Омония»
- 23.00. «Хамрун Спартанс» — «Шахтер»
- 23.00. «Шелбурн» — «Кристал Пэлас»
- 23.00. «Риека» — «Целе»
- 23.00. «Линколн» — «Сигма»
- 23.00. «КуПС» — «Лозанна»
- 23.00. «Ракув» — «Зриньски»
- 23.00. «Абердин» — «Страсбур»
Начало матчей — по московскому времени.
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