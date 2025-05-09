Палладино: «Ответная игра с «Бетисом» оставила чувство глубокого разочарования»

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино прокомментировал вылет из Лиги конференций. Итальянская команда сыграла вничью с «Бетисом» (2:2 д.в.) в ответном матче.

«Эта игра оставила чувство глубокого разочарования. Мы очень хотели выйти в финал, но нам противостояла по-настоящему классная команда с отличными игроками. Они открыли счет после блестящего штрафного Антони, но мы отыгрались, забив два гола, и контролировали игру во втором тайме. У нас даже был шанс забить третий, а затем в овертайме, еще и на лучшем для нас отрезке, мы пропустили гол, которого, вероятно, могли бы избежать. Но команда выложилась по полной, и у меня нет претензий к игрокам», — цитирует пресс-служба УЕФА Палладино.

«Челси» в финале Лиги конференций-2025 сыграет против «Бетиса» на стадионе «Вроцлац» в среду, 28 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги Европы-2025/26.