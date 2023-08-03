«Пюник» обыграл «Кальмар» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

«Пюник» дома обыграл «Кальмар» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 2:1.

Голы в составе команды из Еревана забили Артак Дашян (75-я минута) и Оганес Арутюнян (77-я). За шведский клуб голом отметился Милета Райович (88-я).

«Пюник» обыграл соперника в первом матче (2:1). Таким образом, команда сыграет в следующем раунде квалификации с победителем встречи «Буде-Глимт» — «Богемианс».