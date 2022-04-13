Мхитарян: «Против «Буде-Глимта» мы должны играть головой»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался об ответном матче ? финала Лиги конференций против «Буде-Глимта».

«Прошлый матч не имеет значения. Мы думаем о следующей встрече. Против «Буде-Глимта» мы должны играть головой. Должны показать, что можем победить, потому что мы сильны.

У меня всегда были амбиции выиграть что-то в каждом клубе, в котором я выступал. В конце концов остаются только трофеи», — цитирует Мхитаряна Football Italia.

Встреча состоится 14 апреля на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Первая матч прошел на стадионе «Аспмюра» в Буде и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.