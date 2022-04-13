Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 21:21

Мхитарян: «Против «Буде-Глимта» мы должны играть головой»

Мхитарян поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 Лиги конференций против «Буде-Глимта»
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался об ответном матче ? финала Лиги конференций против «Буде-Глимта».

«Прошлый матч не имеет значения. Мы думаем о следующей встрече. Против «Буде-Глимта» мы должны играть головой. Должны показать, что можем победить, потому что мы сильны.

У меня всегда были амбиции выиграть что-то в каждом клубе, в котором я выступал. В конце концов остаются только трофеи», — цитирует Мхитаряна Football Italia.

Встреча состоится 14 апреля на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Первая матч прошел на стадионе «Аспмюра» в Буде и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Источник: https://football-italia.net/mkhitaryan-suggests-the-past-doesnt-count-ahead-of-bodo-glimt-clash/
Генрих Мхитарян
Футбол
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Рома
0
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью: «Рома» хочет выйти в полуфинал, как и «Буде-Глимт». Пусть победит сильнейший, а это мы»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости